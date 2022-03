4. Liga, Gruppe 2 Mümliswil verliert gegen Seriensieger Türkischer SC – Später Siegtreffer Türkischer SC reiht Sieg an Sieg: Gegen Mümliswil hat das Team am Freitag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2 26.03.2022, 10.53 Uhr

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Türkischer SC das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 84. Minute war Mücahit Arslan.

Dominik Dubach hatte mit dem ersten Tor der Partie (15. Minut.) mümliswil 1:0 in Führung gebracht. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 20, als Kubilay Altintaç für Türkischer SC erfolgreich war. Lars Probst erzielte in der 26. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Mümliswil. Gleichstand stellte Mücahit Arslan durch seinen Treffer für Türkischer SC in der 37. Minute her.

Bei Türkischer SC erhielten Kubilay Altintaç (84.) und Hasan Özoglu (92.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Mümliswil für Cédric Gisler (14.) und Mirco Allemann (79.).

Mit einem Tore-Schnitt von 3.2 Toren pro Spiel ist Türkischer SC bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Türkischer SC um einen Platz nach vorne. 29 Punkte bedeuten Rang 2. Türkischer SC hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Türkischer SC zuhause mit FC Post Solothurn (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 3. April statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach der Niederlage büsst Mümliswil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 17 Punkten auf Rang 6. Mümliswil hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Mümliswil wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das siebtplatzierte Team FC Wiedlisbach, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 2. April statt (19.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Telegramm: FC Mümliswil - Türkischer SC Solothurn b 2:3 (2:2) - Brühl, Mümliswil – Tore: 15. Dominik Dubach 1:0. 20. Kubilay Altintaç 1:1. 26. Lars Probst 2:1. 37. Mücahit Arslan 2:2. 84. Mücahit Arslan 2:3. – Mümliswil: Matteo Ciurlia, Cédric Gisler, Tobias Glatzfelder, Patrick Wehrli, Fabian Bader, Roger Wehrli, Ryan Disler, Christian Bader, Sebastian Gisler, Lars Probst, Dominik Dubach. – Türkischer SC: Haydar Gökgül, Furkancan Ada, Tolunay Yildiz, Ahmet Can Korkut, Bedir Polat, Luca Veronica, Kerem Berber, Ensar Ciftci, Arda Dönmez, Kubilay Altintaç, Mücahit Arslan. – Verwarnungen: 14. Cédric Gisler, 79. Mirco Allemann, 84. Kubilay Altintaç, 92. Hasan Özoglu.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

