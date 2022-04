2. Liga Mümliswil verliert gegen Seriensieger Lommiswil Lommiswil reiht Sieg an Sieg: Gegen Mümliswil hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1 24.04.2022, 15.02 Uhr

(chm)

Ein Eigentor von Janik Disler brachte in der 32. Minute die 1:0-Führung für Lommiswil. In der 52. Minute baute Lars Herzog den Vorsprung für Lommiswil auf zwei Tore aus (2:0). Mümliswil kam in der 69. Minute noch auf 1:2 heran, als Roger Wyser traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Mümliswil gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Lommiswil für Cedrik Hunziker (58.) und Björn Zumofen (77.).

In seiner Gruppe hat Lommiswil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.1 Mal pro Partie.

Lommiswil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Lommiswil ist es der dritte Sieg in Serie.

Lommiswil bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Olten. Das Spiel findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Fussballplatz Weiher, Lommiswil).

Nach der Niederlage büsst Mümliswil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 20 Punkten auf Rang 8. Nach zwei Siegen in Serie verliert Mümliswil erstmals wieder.

Auf Mümliswil wartet im nächsten Spiel daheim das siebtplatzierte Team FC Trimbach, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Lommiswil 1:2 (0:1) - Brühl, Mümliswil – Tore: 32. Eigentor (Janik Disler) 0:1.52. Lars Herzog 0:2. 69. Roger Wyser 1:2. – Mümliswil: Björn Fluri, Adrian Kamber, Rafael Disler, Nicola Ackermann, Robin Disler, Fabrice Ambühl, Dominik Ackermann, Silvan Nussbaumer, Janik Disler, Florian Arnold, Andreas Ackermann. – Lommiswil: Tim Bracher, Lars Herzog, Cyrill Sonderegger, Gabor Bachmann, Aron Herrmann, Philipp Dornbierer, Cedrik Hunziker, Björn Zumofen, Moritz Frey, Alessandro Choque, Jonas Ebel. – Verwarnungen: 42. Janik Disler, 43. Dominik Ackermann, 51. Rafael Disler, 58. Cedrik Hunziker, 73. Fabian Bader, 77. Björn Zumofen.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

