2. Liga Mümliswil mit Sieg gegen Subingen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Mümliswil: Gegen Subingen gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1. 16.05.2022, 19.59 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Dominik Ackermann für Mümliswil. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Florian Arnold sorgte in der 10. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Mümliswil. Mümliswil erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Robin Disler weiter auf 3:0. Selcuk Cubuk sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Subingen: er traf in der 88. Minute zum 1:3

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mümliswil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 27 Punkte bedeuten Rang 6. Mümliswil hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Mümliswil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Bellach (Platz 9). Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Mit der Niederlage rückt Subingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 27 Punkten neu Platz 7. Subingen hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Subingen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Olten an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Subingen 3:1 (2:0) - Brühl, Mümliswil – Tore: 6. Dominik Ackermann 1:0. 10. Florian Arnold 2:0. 49. Robin Disler 3:0. 88. Selcuk Cubuk 3:1. – Mümliswil: Björn Fluri, Adrian Kamber, Rafael Disler, Marco Fluri, Robin Disler, Janik Disler, Silvan Nussbaumer, Florian Arnold, Roger Wyser, Fabrice Ambühl, Dominik Ackermann. – Subingen: Pascal Schwaller, Selcuk Cubuk, Sascha Pauli, Kevin Dweezil Künzler, Raphael Gasche, Fabian Kummer, Andreas Linder, Benjamin Brunner, Luca Cappelli, Florian Gasche, Leonardo Baschung. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

