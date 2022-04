2. Liga Mümliswil gewinnt deutlich gegen Klus-Balsthal Mümliswil gewinnt am Samstag auswärts gegen Klus-Balsthal 3:0. 10.04.2022, 20.10 Uhr

(chm)

In der 17. Minute gelang Simon Büttler der Führungstreffer zum 1:0 für Mümliswil. In der 38. Minute baute Dominik Ackermann den Vorsprung für Mümliswil auf zwei Tore aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Florian Arnold, der in der 61. Minute die Führung für Mümliswil auf 3:0 ausbaute.

Gelbe Karten gab es bei Klus-Balsthal für Luca Kamber (8.), Kosta Milosevic (30.) und Borislav Jankovic (56.). Die einzige gelbe Karte bei Mümliswil erhielt: Silvan Nussbaumer (23.)

Die Tabellensituation hat sich für Mümliswil nicht verändert. 17 Punkte bedeuten Rang 9. Mümliswil hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Mümliswil trifft im nächsten Spiel zuhause auf GS Italgrenchen (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Mittwoch (13. April) statt (20.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 10. Klus-Balsthal hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Klus-Balsthal auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Lommiswil. Diese Begegnung findet am Mittwoch (13. April) statt (20.00 Uhr, Fussballplatz Weiher, Lommiswil).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Mümliswil 0:3 (0:2) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 17. Simon Büttler 0:1. 38. Dominik Ackermann 0:2. 61. Florian Arnold (Penalty) 0:3. – Klus-Balsthal: Zoran Andric, Sandro Moser, Mostapha El Ouahmani, Risto Petrovic, Tiago André Novo Ferreira, Eredit Hoxhaj, Kosta Milosevic, Reto Uebelhart, Luca Kamber, Denis Kostadinovic, Skender Zeqiri. – Mümliswil: Björn Fluri, Adrian Kamber, Rafael Disler, Nicola Ackermann, Janick Kamber, Fabrice Ambühl, Dominik Ackermann, Silvan Nussbaumer, Simon Büttler, Florian Arnold, Andreas Ackermann. – Verwarnungen: 8. Luca Kamber, 23. Silvan Nussbaumer, 30. Kosta Milosevic, 56. Borislav Jankovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

