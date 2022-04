2. Liga Mümliswil gewinnt deutlich gegen Italgrenchen Sieg für Mümliswil: Gegen Italgrenchen gewinnt das Team am Dienstag zuhause 4:0. 13.04.2022, 08.12 Uhr

Florian Arnold erzielte in der 31. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Mümliswil. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Mümliswil stellte Nicola Ackermann in Minute 49 her. Mario Simic baute in der 70. Minute die Führung für Mümliswil weiter aus (3:0). Elia Bader schoss das 4:0 (91. Minute) für Mümliswil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Italgrenchen für Nico Wolf (41.) und Dario Beutler (60.). Für Mümliswil gab es keine Karte.

In den bisherigen Spielen ist Mümliswil nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.4. Das bedeutet, dass Mümliswil die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Mümliswil nicht verändert. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Mümliswil hat je fünfmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Mümliswil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Lommiswil. Die Partie findet am 23. April statt (17.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Italgrenchen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Italgrenchen ist es bereits die elfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Italgrenchen gingen unentschieden aus.

Italgrenchen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Subingen (Platz 7). Das Spiel findet am 23. April statt (17.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Mümliswil - GS Italgrenchen 4:0 (1:0) - Brühl, Mümliswil – Tore: 31. Florian Arnold 1:0. 49. Nicola Ackermann 2:0. 70. Mario Simic 3:0. 91. Elia Bader 4:0. – Mümliswil: Björn Fluri, Adrian Kamber, Rafael Disler, Nicola Ackermann, Janick Kamber, Fabrice Ambühl, Dominik Ackermann, Silvan Nussbaumer, Simon Büttler, Florian Arnold, Andreas Ackermann. – Italgrenchen: Samuel Willi, Giuseppe Tiralongo, Dario Beutler, Dominique Sutter, Stefano Conde Rodrigues, Eliano Chirico, Sehat Abdiu, Nico Wolf, Ivan Palermo, Enea Martinetz, Jeremy Pana De Paiva. – Verwarnungen: 41. Nico Wolf, 60. Dario Beutler.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

