4. Liga, Gruppe 2 Mirco Fischer rettet Klus-Balsthal einen Punkt gegen Superga 1957 Je ein Punkt für Klus-Balsthal und Superga 1957: Die Teams trennen sich 2:2 03.09.2022, 00.11 Uhr

(chm)

Zweimal ging Superga 1957 in Führung. Doch Klus-Balsthal schaffte jeweils den Ausgleich.

Das erste Tor der Partie fiel für Superga 1957: Gianfranco Gigliotti brachte seine Mannschaft in der 12. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Sandro Kobel durch seinen Treffer für Klus-Balsthal in der 31. Minute her. Das Tor von Patrik Manganiello in der 50. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Superga 1957.

In den letzten Minuten musste Superga 1957 noch den Ausgleich hinnehmen. Für Klus-Balsthal traf Mirco Fischer in der 83. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Klus-Balsthal sah Sandro Kobel (40.) die rote Karte. Gelb erhielt Mirco Fischer (35.). Superga 1957 behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Klus-Balsthal verbessert sich in der Tabelle von Rang 12 auf 10. Das Team hat einen Punkt. Klus-Balsthal hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Auf Klus-Balsthal wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Mümliswil, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 10. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

In der Tabelle verbessert sich Superga 1957 von Rang 7 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Superga 1957 hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Superga 1957 zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Subingen (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (20.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - ASI Superga 1957 2:2 (1:1) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 12. Gianfranco Gigliotti 0:1. 31. Sandro Kobel 1:1. 50. Patrik Manganiello 1:2. 83. Mirco Fischer 2:2. – Klus-Balsthal: Arbërim Berisha, Kevin Saner, Mattia Christ, Ivan Perez Jesus, Eric Ackermann, Florian Eggenberger, Mario Linder, David Mandir, Mirco Fischer, Shanthosh Chanthirasegaram, Sandro Kobel. – Superga 1957: Sascha Heri, Jean Pierre Zarbo, Luca Miracola, Robert Petrovic, Mike Siddi, Patrik Manganiello, Vincenzo Zarbo, Enea Martinetz, Tony Masi, Giulio Caputo, Gianfranco Gigliotti. – Verwarnungen: 35. Mirco Fischer – Ausschluss: 40. Sandro Kobel.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.09.2022 00:07 Uhr.

