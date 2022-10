4. Liga, Gruppe 1 Miguel Cardenas führt Zuchwil mit drei Toren zum Sieg gegen Türkischer SC Türkischer SC lag gegen Zuchwil deutlich vorne, nämlich 2:0 (20. Minute) und 3:1 (46. Minute) - und verlor dennoch. Zuchwil feiert einen 4:3-Auswärtssieg. 03.10.2022, 21.18 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Can Simsir in der 14. Minute. Er traf für Türkischer SC zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Türkischer SC stellte Arda Dönmez in Minute 20 her. Die 40. Minute brachte für Zuchwil den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Miguel Cardenas.

Mit seinem Tor in der 46. Minute brachte Can Simsir Türkischer SC mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Miguel Cardenas sorgte in der 49. Minute für Zuchwil für den Anschlusstreffer zum 2:3. Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 60. Minute, als Nenad Jankovic für Zuchwil traf. In den Schlussminuten machte erneut Miguel Cardenas alles klar. Sein Treffer in der 88. Minute zum 4:3 sicherte Zuchwil den Sieg.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Chris Kabeya von Türkischer SC erhielt in der 17. Minute die rote Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Türkischer SC ein relativ häufiges Phänomen. Die total 23 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match (Rang 8).

Zuchwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 5. Zuchwil hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Auf Zuchwil wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team SC Blustavia, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Freitag (7. Oktober) statt (20.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Für Türkischer SC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Türkischer SC hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Türkischer SC spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Gerlafingen (Platz 7). Die Partie findet am 9. Oktober statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn a - FC Zuchwil 3:4 (3:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 14. Can Simsir 1:0. 20. Arda Dönmez 2:0. 40. Miguel Cardenas 2:1. 46. Can Simsir 3:1. 49. Miguel Cardenas 3:2. 60. Nenad Jankovic 3:3. 88. Miguel Cardenas 3:4. – Türkischer SC: Hüseyin Karabas, Chris Kabeya, Emrah Daniskan, Furkancan Ada, Oguzhan Ince, Berat Argun, Serhat Akyüz, Can Simsir, Kerem Yildiz, Serhat Daniskan, Arda Dönmez. – Zuchwil: Marc Maurer, Ensar Sulejmani, Liridon Sulejmani, Leandro Filipe Costa Santos, Yunus Özkaynak, Elvir Malezic, Leart Ajvazi, Berkan Özgen, Leonis Ajvazi, Nenad Jankovic, Miguel Cardenas. – Verwarnungen: [[yellows = map(filter(all_cards, a -> a.type == «Verwarnung»), a -> joinStrings(a.minute, «. «, a.player)); list(», «, «false», «,», yellows)]] – Ausschluss: 17. Chris Kabeya.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2022 21:14 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.