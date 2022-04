Frauen 2. Liga Michelle Probst führt New Stars Basel 1934 mit drei Toren zum Sieg gegen Villmergen New Stars Basel 1934 setzt seine Siegesserie auch gegen Villmergen fort. Das 9:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 24.04.2022, 05.49 Uhr

(chm)

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte New Stars Basel 1934 fünf seiner Tore in den ersten 45 Minuten, vier kamen in der zweiten Halbzeit dazu.

Villmergen war überhaupt kein Treffer vergönnt.

Matchwinner für New Stars Basel 1934 war Michelle Probst, die gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützinnen für New Stars Basel 1934 waren: Melina Metzger (2 Treffer), Vera Gysin (1 Treffer), Liana Egloff (1 Treffer), Laura Di Bella (1 Treffer) und Keisha Verges (1 Treffer)

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.9 hat die Abwehr von New Stars Basel 1934 ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 95 erzielten Toren Rang 1.

Zahlreiche Gegentore sind für Villmergen ein relativ häufiges Phänomen. Die total 92 Gegentore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 6.1 Toren pro Match (Rang 12).

New Stars Basel 1934 bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 14 Spielen hat das Team 39 Punkte. New Stars Basel 1934 hat bisher 13mal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft New Stars Basel 1934 in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Allschwil. Diese Begegnung findet am 1. Mai statt (13.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit null Punkten auf Rang 11. Villmergen hat bisher nur verloren, nämlich 14mal.

Im nächsten Spiel kriegt es Villmergen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Schwarz-Weiss. Das Spiel findet am 7. Mai statt (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Villmergen 1 - FC New Stars Basel 1934 0:9 (0:5) - Badmatte, Villmergen – Tore: 8. Michelle Probst 0:1. 10. Michelle Probst 0:2. 25. Laura Di Bella 0:3. 35. Liana Egloff (Penalty) 0:4.40. Michelle Probst 0:5. 60. Melina Metzger 0:6. 63. Melina Metzger 0:7. 70. Vera Gysin 0:8. 84. Keisha Verges 0:9. – Villmergen: Jara Burkard, Alexa Fröhlich, Ilaria Ciciarello, Priscilla Stirnimann, Jessica Ventura, Eliesa Selimi, Sarah Hugi, Diana Frutiger, Melanie Hugi, Melanie Widmer, Luiza Boss. – New Stars Basel 1934: Lena Vonarburg, Oliwia Bajorek, Luana Castellano, Leonita Lenjani, Rosalia Harbrecht, Ana Mentlik, Liana Egloff, Seline Röthlisberger, Alina Leuthardt, Michelle Probst, Laura Di Bella. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 05:47 Uhr.