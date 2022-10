3. Liga, Gruppe 2 Michael Arnold rettet Zuchwil einen Punkt gegen Deitingen 1:1 lautet das Resultat zwischen Zuchwil und Deitingen. Die Teams teilen sich die Punkte. 27.10.2022, 22.24 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Jonas Zuber traf in der 67. Minute zum 0:1. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Michael Arnold traf in der 94. Minute für Deitingen zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Zuchwil für Nicola Mühlhauser (66.) und Noe Loosli (72.). Keine einzige Karte erhielt Deitingen.

In seiner Gruppe hat Zuchwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.6 Mal pro Partie.

Zuchwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 3. Zuchwil hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Zuchwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Niederbipp (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 19. März (14.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Für Deitingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 2. Deitingen hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Deitingen auswärts gegen das erstplatzierte Team FC Dulliken zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 19. März (14.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Deitingen 1:1 (0:0) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 67. Jonas Zuber 0:1. 94. Michael Arnold 1:1. – Zuchwil: Granit Fetaj, Noe Loosli, Tim Hess, Michael Arnold, Igor Ranfaldi, Oguzalp Baladin, Batuhan Baladin, Nicola Mühlhauser, Karanjot Dhillon, Marko Markovic, Anil Eren. – Deitingen: Franco Kissling, Timo Schläfli, Marco Bieri, Benjarong Körnli, Simon Frei, Jonas Kofmel, Michael Ammon, Amar Hadzic, Jonas Zuber, David Flury, Simon Kofmel. – Verwarnungen: 66. Nicola Mühlhauser, 72. Noe Loosli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

