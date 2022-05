3. Liga, Gruppe 2 Michael Ammon führt Deitingen mit drei Toren zum Sieg gegen Iliria Deitingen gewinnt am 14.05.2022, 21.47 Uhr

(chm)

Samstag

zuhause gegen Iliria 9:0.

In der zweiten Halbzeit erzielte Deitingen über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren sieben. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Iliria gelang kein Tor.

Matchwinner für Deitingen war Michael Ammon, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Deitingen waren: David Flury (2 Treffer), Tobias Büttiker (1 Treffer), Olivier Niederer (1 Treffer), Julian Danis (1 Treffer) und Amar Hadzic (1 Treffer)

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Deitingen eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Deitingen die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Iliria ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Defensive 52 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Deitingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 7. Deitingen hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Auf Deitingen wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Leuzigen, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 22. Mai statt (11.00 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Nach der Niederlage büsst Iliria zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 20 Punkten auf Rang 9. Für Iliria war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Iliria tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Gerlafingen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 22. Mai statt (11.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Deitingen - FC Iliria 9:0 (2:0) - Sportanlage Grabmatt, Deitingen – Tore: 21. Amar Hadzic 1:0. 44. Olivier Niederer 2:0. 47. Michael Ammon 3:0. 51. Michael Ammon 4:0. 53. David Flury 5:0. 60. Michael Ammon 6:0. 64. Julian Danis 7:0. 84. Tobias Büttiker 8:0. 85. David Flury 9:0. – Deitingen: Franco Kissling, Fabio Notka, Benjarong Körnli, Marco Bieri, Jan Eberhard, Jonas Zuber, Amar Hadzic, Olivier Niederer, David Flury, Michael Ammon, Jonas Kofmel. – Iliria: Altaj Zulfi, Gjems Frrokaj, Sabit Krasniqi, Fitim Racipi, Mentor Spaqi, Hasan Gedici, Fitim Sadriji, Kaan Sahin, Liridon Redzepi, Ilir Gashi, Fisnik Aliti. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2022 21:44 Uhr.