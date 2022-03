4. Liga, Gruppe 2 Luterbach siegt gegen Wiedlisbach dank Matchwinner Raphael Andres Luterbach gewinnt am Samstag zuhause gegen Wiedlisbach 3:0. 26.03.2022, 21.27 Uhr

(chm)

Raphael Andres traf in der 18. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Luterbach. In der 28. Minute traf Raphael Andres bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Luterbach. In der 82. Minute baute der gleiche Raphael Andres die Führung für Luterbach weiter aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Luterbach erhielt: Max Guggisberg (80.) eine Verwarnung gab es für Wiedlisbach, nämlich für Jonas Keller (82.).

In der Abwehr gehört Luterbach zu den Besten: Total liess das Team 20 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 3).

Mit dem Sieg rückt Luterbach um einen Platz nach vorne. 30 Punkte bedeuten Rang 2. Luterbach hat bisher zehnmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Luterbach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Subingen (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. April (15.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Nach der Niederlage büsst Wiedlisbach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 14 Punkten auf Rang 9. Wiedlisbach hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Wiedlisbach geht es daheim gegen FC Mümliswil (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (19.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Telegramm: FC Luterbach - FC Wiedlisbach 3:0 (2:0) - Schützenmatte, Luterbach – Tore: 18. Raphael Andres 1:0. 28. Raphael Andres 2:0. 82. Raphael Andres 3:0. – Luterbach: Patrik Furrer, Yannick Sutter, Christian Cadosch, Deniz Kilic, Simon Hirsbrunner, Martin Stankovic, Jan Oezkan, Nicola Egli, Yanik Blanco, Raphael Andres, Max Guggisberg. – Wiedlisbach: Janick Kronberger, Jonas Keller, Michael Nguyen, Dominik Dietrich, Mario Canonica, Noragha Qarluk, Markus Johny Fankhauser, Joel Schmitz, Jan Nguyen, Rinor Jashari, Abdullah Gümüs. – Verwarnungen: 80. Max Guggisberg, 82. Jonas Keller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2022 21:55 Uhr.