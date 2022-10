3. Liga, Gruppe 2 Lukas Hauri führt Kestenholz mit drei Toren zum Sieg gegen Niederbipp Sieg für Kestenholz: Gegen Niederbipp gewinnt das Team am Samstag zuhause 6:1. 17.10.2022, 03.27 Uhr

In der zweiten Halbzeit erzielte Kestenholz über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Nach 45 Minuten hatte der Zwischenstand 1:1 aus Sicht des späteren Siegers gelautet.

Niederbipp war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 34. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Matchwinner für Kestenholz war Lukas Hauri, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Kestenholz waren: Simon Meier (1 Treffer), Nik Gerber (1 Treffer) und Joël Meier (1 Treffe.) einziger Torschütze für Niederbipp war: Ferhat Capan (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Niederbipp für Mariano Schneeberger (45.) und Muhamed Trumic (62.). Eine Verwarnung gab es für Kestenholz, nämlich für Rafael Ingold (75.).

Kestenholz hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 30 Tore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Die Abwehr von Niederbipp kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 32 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Kestenholz bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Kestenholz ist es der zweite Sieg in Serie.

Kestenholz spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Oensingen (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (14.00 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Für Niederbipp hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 7. Für Niederbipp war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederbipp daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Klus-Balsthal (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (14.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Niederbipp 6:1 (1:1) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 8. Simon Meier 1:0. 34. Ferhat Capan 1:1. 47. Lukas Hauri 2:1. 50. Lukas Hauri 3:1. 73. Nik Gerber 4:1. 80. Joël Meier 5:1. 93. Lukas Hauri 6:1. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Marc Taschler, Rafael Ingold, Manuel Bürgi, Tim Gerber, Nik Gerber, Aaron Brutsche, Philipp Häfeli, Simon Meier, Felix Studer, Lukas Hauri. – Niederbipp: Philipp Bösiger, Cedric Mägli, Jan Egger, Mariano Schneeberger, Christian Rössler, Niroj Poopalasingam, Misin Shala, Dominik Ryser, Ferhat Capan, Joao Carlos Pereira Alves, Lukas Hügi. – Verwarnungen: 45. Mariano Schneeberger, 62. Muhamed Trumic, 75. Rafael Ingold.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.10.2022 20:47 Uhr.

