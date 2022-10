Frauen 2. Liga Luana Pricoli führt Sissach mit drei Toren zum Sieg gegen Entfelden Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 11) ist Sissach am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Entfelden gerecht geworden und hat auswärts 4:0 gewonnen. 31.10.2022, 00.29 Uhr

Das Tor von Luana Pricoli in der 40. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Sissach. Sissach baute die Führung in der 50. Minute (Tamara Zimmermann) weiter aus (2:0). Sissach erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Luana Pricoli weiter auf 3:0. In der 78. Minute traf Luana Pricoli bereits wieder. Sie erhöhte auf 4:0 für Sissach.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Leonita Laci von Entfelden erhielt in der 88. Minute die gelbe Karte.

Dass Sissach viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen elf Spielen hat Sissach durchschnittlich 4.2 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Entfelden kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Sissach unverändert. Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 4. Sissach hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Sissach spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: Gäu Selection (Rang 13). Die Partie findet am 19. März statt (11.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Für Entfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 11. Für Entfelden ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison.

Für Entfelden geht es in einem Heimspiel gegen FC Attiswil (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 19. März statt (13.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Telegramm: FC Entfelden 1 - SV Sissach 0:4 (0:1) - Bächen, Unterentfelden – Tore: 40. Luana Pricoli 0:1. 50. Tamara Zimmermann 0:2. 55. Luana Pricoli 0:3. 78. Luana Pricoli 0:4. – Entfelden: Leonie Ludwig, Alina Oegerli, Leonita Laci, Carmen Barmettler, Jasmin Maurer, Stefanie Schwab, Denise Gloor, Julia Müller, Vivienne Dörfler, Sophie Hofer, Fabienne Hirt. – Sissach: Fabienne Saladin, Sara Weber, Anja Saam, Fiona Thomann, Viviana Leanza, Ramona Hasler, Gabriela Papic, Elisa Blattner, Marita Zeltner, Leandra Zeltner, Luana Pricoli. – Verwarnungen: 88. Leonita Laci.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

