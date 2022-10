Frauen 2. Liga Luana Pricoli führt Sissach mit drei Toren zum Sieg gegen Attiswil Sieg für Sissach: Gegen Attiswil gewinnt das Team am Samstag zuhause 6:3. 16.10.2022, 02.54 Uhr

(chm)

Attiswil war einmal in Führung, und zwar in der 8. Minute, als Saskia Scheidegger zum Zwischenstand von 2:1 traf. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 23. Minute, als Luana Pricoli für Sissach traf.

Danach drehte Sissach auf. Das Team schoss ab der 38. Minute noch vier weitere Tore, während Attiswil ein Tor gelang (zum 3:4 (65. Minute)). Der Endstand lautete 6:3.

Matchwinner für Sissach war Luana Pricoli, die gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützinnen für Sissach waren: Tamara Zimmermann (2 Treffer) und Elisa Blattner (1 Treffe.) bei Attiswil schoss Antonia Landi gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem Saskia Scheidegger (1 Tore).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Luana Pricoli von Sissach erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Sissach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 4.8 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Attiswil ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 32 Tore hinnehmen musste (Rang 8).

Sissach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 19 Punkte bedeuten Rang 4. Sissach hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sissach auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Allschwil. Diese Begegnung findet am Mittwoch (19. Oktober) statt (20.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Attiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 6. Nach zwei Siegen in Serie verliert Attiswil erstmals wieder. Attiswil verlor zudem erstmals zuhause.

Attiswil tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Allschwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 22. Oktober statt (19.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: SV Sissach - FC Attiswil 6:3 (3:2) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 5. Luana Pricoli 1:0. 6. Antonia Landi 1:1. 8. Saskia Scheidegger 1:2. 23. Luana Pricoli 2:2. 38. Tamara Zimmermann 3:2. 57. Elisa Blattner 4:2. 65. Antonia Landi 4:3. 76. Tamara Zimmermann 5:3. 93. Luana Pricoli 6:3. – Sissach: Fabienne Saladin, Sara Weber, Viviana Leanza, Fiona Thomann, Mara Lessa, Marita Zeltner, Elisa Blattner, Ramona Hasler, Gabriela Papic, Tamara Zimmermann, Luana Pricoli. – Attiswil: Amelie Chanton, Sarah Berner, Saskia Scheidegger, Sarah Biedermann, Fabiana Martinelli, Antonia Landi, Lea Haldemann, Nour Abdelsater, Salma Michel, Edlira Fejzuli, Celine Lemp. – Verwarnungen: 70. Luana Pricoli.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

