4. Liga, Gruppe 1 Lommiswil gewinnt zum Auftakt klar gegen Türkischer SC Sieg für Lommiswil gegen Türkischer SC zum Saisonauftakt. Das Resultat: 5:1. 23.08.2022, 21.53 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Lommiswil über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Türkischer SC war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 86. Minute zum zwischenzeitlichen 1:5.

Die Torschützen für Lommiswil waren: Nico Schläppi (2 Treffer), Lukas Rindlisbacher (2 Treffer) und Raphael Vogt (1 Treffer). Einziger Torschütze für Türkischer SC war: Murat Yüksekkaya (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Türkischer SC für Arda Dönmez (56.), Serhat Daniskan (88.) und Ali Izzet Filiz (91.). Keine einzige Karte erhielt Lommiswil.

Lommiswil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Im nächsten Spiel trifft Lommiswil zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Gerlafingen. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Türkischer SC liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Türkischer SC tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SC Blustavia an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn a - FC Lommiswil 1:5 (0:2) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 30. Nico Schläppi 0:1. 36. Nico Schläppi 0:2. 53. Raphael Vogt 0:3. 55. Lukas Rindlisbacher 0:4. 58. Lukas Rindlisbacher 0:5. 86. Murat Yüksekkaya 1:5. – Türkischer SC: Cihat Daniskan, Berkay Seyban, Emrah Daniskan, Mehmet Zeyni Erbek, Can Simsir, Osman Ernst Ceylan, Kürsad Dagci, Arda Dönmez, Serhat Akyüz, Nuri Sen, Safak Avci. – Lommiswil: Lukas Neff, Loïc Fröhlicher, Oliver Brunner, Marc Sauter, Joel Müller, Manuel Güggi, Matthias Vogt, Raphael Vogt, Dominic Bögli, Luca Amati, Nico Schläppi. – Verwarnungen: 56. Arda Dönmez, 88. Serhat Daniskan, 91. Ali Izzet Filiz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

