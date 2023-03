4. Liga, Gruppe 1 Lommiswil gewinnt klar gegen Türkischer SC Sieg für Lommiswil: Gegen Türkischer SC gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:1. 19.03.2023, 09.13 Uhr

(chm)

Türkischer SC ging zunächst in der 24. Minute in Führung, als Furkancan Ada zum 1:0 traf. In der 44. Minute gelang Lommiswil jedoch durch Manuel Güggi der Ausgleich. In der 47. Minute war es an Tobias Vogt, Lommiswil 2:1 in Führung zu bringen.

Lommiswil baute die Führung in der 48. Minute (Dominic Bögli) weiter aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Lukas Rindlisbacher, der in der 82. Minute die Führung für Lommiswil auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Lommiswil erhielten Matthias Vogt (26.) und Lauro Baumann (38.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Türkischer SC, nämlich für Furkan Dagci (42.).

Die Abwehr von Türkischer SC kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 46 Gegentore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.8 Toren pro Match (Rang 11).

Die Tabellensituation hat sich für Lommiswil nicht verändert. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 7. Für Lommiswil ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Lommiswil geht es auswärts gegen FC Gerlafingen (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Für Türkischer SC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 11. Türkischer SC hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten SC Blustavia kriegt es Türkischer SC als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Lommiswil - Türkischer SC Solothurn a 4:1 (2:1) - Neufeld, Bettlach – Tore: 24. Furkancan Ada 0:1. 44. Manuel Güggi 1:1. 47. Tobias Vogt 2:1. 48. Dominic Bögli 3:1. 82. Lukas Rindlisbacher 4:1. – Lommiswil: Benjamin Schmid, Adrian Pfeiffer, Marc Sauter, Ronny Salzmann, Marc Perriard, Manuel Güggi, Matthias Vogt, Lauro Baumann, Dominic Bögli, Tobias Vogt, Nico Schläppi. – Türkischer SC: Murat Yüksekkaya, Furkan Dagci, Aykut Karabas, Furkancan Ada, Hidayet Ebeoglu, Mikail Öztürk, Muhammed Kurdoglu, Serhat Daniskan, Mehmet Zeyni Erbek, Kadir Sari, Ali Izzet Filiz. – Verwarnungen: 26. Matthias Vogt, 38. Lauro Baumann, 42. Furkan Dagci.

