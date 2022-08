2. Liga Lommiswil bezwingt im Auftaktspiel Mümliswil Sieg für Lommiswil gegen Mümliswil im ersten Spiel der neuen Saison. Das Resultat: 2:0. 21.08.2022, 19.14 Uhr

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Per Penalty traf Cyrill Sonderegger in der 16. Minute zur 1:0-Führung für Lommiswil. Mit dem 2:0 für Lommiswil schoss Fabio Bruni das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Lommiswil erhielt: Niklas Urosevic (5.) die einzige gelbe Karte bei Mümliswil erhielt: Marco Fluri (62.)

In der Tabelle steht Lommiswil nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Lommiswil spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Olten (Rang 11). Die Partie findet am Mittwoch (24. August) statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Mümliswil liegt nach Spiel 1 auf Rang 13. Mümliswil trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Olten (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Lommiswil - FC Mümliswil 2:0 (2:0) - Neufeld, Bettlach – Tore: 16. Cyrill Sonderegger (Penalty) 1:0.43. Fabio Bruni 2:0. – Lommiswil: Tim Bracher, Lars Herzog, Cyrill Sonderegger, Lukas Amiet, Philipp Neff, Niklas Urosevic, Cedrik Hunziker, Andrin Zumstein, Noah Adam, Fabio Bruni, Jonas Ebel. – Mümliswil: Björn Fluri, Fabian Bader, Rafael Disler, Marco Fluri, Christian Wehrli, Mario Simic, Simon Büttler, Silvan Nussbaumer, Florian Arnold, Fabrice Ambühl, Roger Wyser. – Verwarnungen: 5. Niklas Urosevic, 62. Marco Fluri.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

