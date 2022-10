2. Liga Lommiswil bezwingt auswärts Gerlafingen Sieg für Lommiswil: Gegen Gerlafingen gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:1. 09.10.2022, 04.08 Uhr

(chm)

Gerlafingen ging zunächst in der 64. Minute in Führung, als Beytullah Özdemir zum 1:0 traf. Nur ein Minuten später schaffte Philipp Neff aber den Ausgleich für Lommiswil. Fabio Bruni erzielte in der 82. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Lommiswil. In der 91. Minute erhöhte Cyrill Sonderegger auf 3:1 für Lommiswil.

Bei Gerlafingen erhielten Ulisse Alberti (35.), Salko Durakovic (76.) und Presley Sona (90.) eine gelbe Karte. Bei Lommiswil erhielten Lukas Amiet (30.) und Philipp Neff (42.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Lommiswil zu den Besten: Total liess das Team 10 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 2).

Der Sieg bringt Lommiswil an die Spitze Die Mannschaft steht nach acht Spielen bei 16 Punkten. Es macht damit einen Sprung um fünf Plätze. Lommiswil hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Lommiswil zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Hägendorf. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Nach der Niederlage büsst Gerlafingen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 14 Punkten auf Rang 7. Gerlafingen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Gerlafingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Mümliswil (Platz 9). Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Gerlafingen - FC Lommiswil 1:3 (0:0) - Kirchacker, Gerlafingen – Tore: 64. Beytullah Özdemir 1:0. 65. Philipp Neff (Penalty) 1:1.82. Fabio Bruni 1:2. 91. Cyrill Sonderegger 1:3. – Gerlafingen: Ivan Kristic, Ulisse Alberti, Salko Durakovic, Mirset Kesedzic, Biagio Prestifilippo, Giovanni Carnibella, Kaan Yildirim, Gianluca Rubino, Volkan Turhan, Beytullah Özdemir, Philipp Breu. – Lommiswil: Tim Bracher, Lars Herzog, Gabor Bachmann, Lukas Amiet, Philipp Neff, Philipp Dornbierer, Andrin Zumstein, Cyrill Sonderegger, Etienne Waldner, Fabio Bruni, Alessandro Choque. – Verwarnungen: 30. Lukas Amiet, 35. Ulisse Alberti, 42. Philipp Neff, 76. Salko Durakovic, 90. Presley Sona.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 04:05 Uhr.

