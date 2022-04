4. Liga, Gruppe 1 Livio Nava führt Grenchen 15 mit drei Toren zum Sieg gegen Lommiswil Grenchen 15 siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Lommiswil: Der Tabellenzweite siegt auswärts 4:0 gegen den Tabellenneunten. 24.04.2022, 13.33 Uhr

(chm)

Dominik Feuz traf in der 12. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Grenchen 15. In der 54. Minute baute Livio Nava den Vorsprung für Grenchen 15 auf zwei Tore aus (2:0). Erneut Livio Nava traf in der 58. Minute auch zum 3:0 für Grenchen 15. Mit einem weiteren Tor sorgte Livio Nava in der 75. Minute für das 4:0 für Grenchen 15.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Grenchen 15, Dominik Feuz (79.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Lommiswil, nämlich für Simon Marti (21.).

Mit einem Tore-Schnitt von 4.1 Toren pro Spiel ist Grenchen 15 bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Grenchen 15: 34 Punkte bedeuten Rang 2. Grenchen 15 hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Grenchen 15 spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: Türkischer SC Solothurn a (Rang 12). Das Spiel findet am 1. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Für Lommiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 9. Lommiswil hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Lommiswil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Kurdischer FC Solothurn (Platz 4). Das Spiel findet am 1. Mai statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Lommiswil - FC Grenchen 15 0:4 (0:1) - Fussballplatz Weiher, Lommiswil – Tore: 12. Dominik Feuz 0:1. 54. Livio Nava 0:2. 58. Livio Nava 0:3. 75. Livio Nava 0:4. – Lommiswil: Lukas Neff, Loïc Fröhlicher, Ronny Salzmann, Marc Sauter, Adrian Pfeiffer, Florian Vogt, Michael Schmid, Matthias Vogt, Nico Schläppi, Tobias Vogt, Simon Marti. – Grenchen 15: Leotrim Saliji, Dominik Feuz, Rafael Eggenberg, Baran Avci, Samuel Schwede, Luca Greco, Florim Musaj, Livio Nava, Saif Eddine El Ech, Samuele Marruso, Louis Blösch. – Verwarnungen: 21. Simon Marti, 79. Dominik Feuz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

