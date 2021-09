3. Liga, Gruppe 2 Leuzingen siegt gegen Niederbipp Niederbipp lag gegen Leuzingen deutlich vorne, nämlich 3:0 (82. Minute) - und verlor dennoch. Leuzingen feiert einen 0:3-Heimsieg. 04.09.2021, 22.15 Uhr

(chm)

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 11, als Max Mariotto für Leuzigen erfolgreich war. Yannik Aebischer glich in der 26. Minute für Leuzigen aus. Es hiess 0:0. Der Ausgleich für Leuzigen fiel nur sechs Minuten später, erneut durch Yannik Aebischer. Gleichstand stellte Max Mariotto durch seinen Treffer für Leuzigen in der 45. Minute her. Das Tor von Dario Brunner in der 67. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Niederbipp. Mariano Schneeberger sorgte in der 78. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Niederbipp. Damir Lulic schoss das 3:0 (82. Minute) für Niederbipp und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Niederbipp erhielt: Damir Lulic (84.) leuzingen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Leuzingen verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Leuzingen hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Auf Leuzingen wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Rüttenen, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Mittwoch (8. September) statt (20.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

In der Tabelle liegt Niederbipp weiterhin auf Rang 10. Das Team hat einen Punkt. Niederbipp hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederbipp auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Blustavia. Diese Begegnung findet am Mittwoch (8. September) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Leuzigen - FC Niederbipp 4:3 (0:0) - Kreuzacker, Leuzigen – Tore: 11. Max Mariotto 0:0. 26. Yannik Aebischer 0:0. 32. Yannik Aebischer 0:0. 45. Max Mariotto 0:0. 67. Dario Brunner 0:1. 78. Mariano Schneeberger 0:2. 82. Damir Lulic 0:3. – Leuzingen: Andrej Röthlisberger, Silvan Senn, Luca Dasen, Philip Sollberger, Oliver Jorns, Marc Affolter, Luca Studer, Raphael Aebischer, Yannik Aebischer, Roy Affolter, Max Mariotto. – Niederbipp: Benjamin Trösch, Niroj Poopalasingam, Robin Brunner, Damir Lulic, Dario Brunner, Mariano Schneeberger, Nicolas Born, Nando Krenger, Dominik Ryser, Louis Veya, Reto Senn. – Verwarnungen: 62. Luca Dasen, 84. Damir Lulic, 86. Yannik Aebischer.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Gerlafingen - FC Selzach 4:0, FC Leuzigen - FC Niederbipp 4:3, FC Biberist - SC Blustavia 0:5

Tabelle: 1. FC Zuchwil 3 Spiele/9 Punkte (3:0). 2. SC Blustavia 3/9 (10:0), 3. FC Gerlafingen 3/9 (9:1), 4. FC Leuzigen 3/6 (6:4), 5. FC Rüttenen 2/3 (1:2), 6. FC Subingen 2/3 (7:2), 7. FC Bettlach 2/3 (2:4), 8. FC Selzach 3/3 (3:11), 9. FC Iliria 2/1 (4:6), 10. FC Niederbipp 3/1 (8:11), 11. FC Deitingen 3/0 (0:4), 12. FC Biberist 3/0 (0:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2021 21:49 Uhr.