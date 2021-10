4. Liga, Gruppe 1 - Leuzigen stolpert gegen Türkischer SC

Kanton Solothurn «Hier wird Chauffeur-Sprache gesprochen»: Zu Besuch beim Kontrollzentrum für Schwerverkehr in Oensingen

Rund 6000 Last- und Lieferwagen kontrolliert die Kantonspolizei Solothurn jedes Jahr. Ab 2022 wird ein neues Zentrum für den Schwerverkehr gebaut. Bis zum Umzug arbeiten die rund 15 Mitarbeitenden weiterhin auf dem Werkhof in Oensingen. Der Dienstchef gibt einen Einblick in die Abläufe vor Ort und erklärt, warum man sich auf den neuen Standort freut.