3. Liga, Gruppe 1 Leuzigen siegt gegen Riedholz Leuzigen behielt im Spiel gegen Riedholz am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 10.09.2022, 22.09 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Leuzigen: Benjamin Luder brachte seine Mannschaft in der 21. Minute 1:0 in Führung. In der 36. Minute traf Mika Emch für Riedholz zum 1:1-Ausgleich. Benjamin Luder erzielte in der 46. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Leuzigen.

In der 63. Minute baute Marco Rosario Renda den Vorsprung für Leuzigen auf zwei Tore aus (3:1). Leuzigen erhöhte in der 68. Minute seine Führung durch Claudio Zenger weiter auf 4:1. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Sven Agnéus in der 89. Minute für Riedholz auf 2:4.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Leuzigen. Gelbe Karten gab es bei Riedholz für Mika Emch (49.) und Fabian Grütter (72.).

In seiner Gruppe hat Leuzigen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 12 Tore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.4 Toren pro Match.

Leuzigen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 4. Leuzigen hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Für Leuzigen geht es auswärts gegen FC Rüttenen (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Nach der Niederlage büsst Riedholz zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 7. Riedholz hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Riedholz in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team HNK Croatia. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Leuzigen - FC Riedholz 4:2 (2:1) - Kreuzacker, Leuzigen – Tore: 21. Benjamin Luder 1:0. 36. Mika Emch 1:1. 46. Benjamin Luder 2:1. 63. Marco Rosario Renda 3:1. 68. Claudio Zenger 4:1. 89. Sven Agnéus 4:2. – Leuzigen: Sandro Fleuti, Alessio Schwab, Nick Brunner, Julian D Angelo, NIcolas Affolter, Adrian Schluep, Marco Rosario Renda, Luca Dasen, Timo Rätz, Claudio Zenger, Benjamin Luder. – Riedholz: Livio Bruschi, Nick Emch, Noah Rickenbacher, Marco Bruni, Luc Henzi, Tim Gyger, Fabian Grütter, Mika Emch, Marc Schär, Henry Horn, Manuel Reber. – Verwarnungen: 49. Mika Emch, 52. Marco Rosario Renda, 60. Nick Brunner, 72. Fabian Grütter, 76. Julian D Angelo, 85. Alain Roussel.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

