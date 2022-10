3. Liga, Gruppe 1 Leuzigen holt sich drei Punkte gegen Flumenthal Sieg für Leuzigen: Gegen Flumenthal gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1. 24.10.2022, 15.19 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Claudio Zenger in der 17. Minute. Er traf für Leuzigen zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 42, als Matthias Schmid für Flumenthal erfolgreich war. Claudio Zenger traf in der 67. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Leuzigen. In der 91. Minute sorgte Marco Rosario Renda für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Leuzigen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Leuzigen, nämlich für Julian D Angelo (63.). Eine Verwarnung gab es für Flumenthal, nämlich für Christof Schönenberger (85.).

Keine Änderung in der Tabelle für Leuzigen: Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 7. Leuzigen hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Leuzigen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Grenchen 15 (Platz 11). Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (11.00 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Für Flumenthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 9. Flumenthal hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Flumenthal spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Riedholz (Platz 5). Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Telegramm: FC Leuzigen - SC Flumenthal 3:1 (1:1) - Kreuzacker, Leuzigen – Tore: 17. Claudio Zenger 1:0. 42. Matthias Schmid 1:1. 67. Claudio Zenger 2:1. 91. Marco Rosario Renda 3:1. – Leuzigen: Sandro Fleuti, Raphael Meer, Nick Brunner, Julian D Angelo, Timo Rätz, Silvan Senn, Silas Hanyecz, Luca Dasen, Claudio Zenger, Joel Hahn, Marco Rosario Renda. – Flumenthal: Colin Henzi, Cédric Stampfli, Marlon Bachl, Reto Marti, David Huber, Yanick Rippstein, Til Nordmann, Christof Schönenberger, Sebastian Allemann, Veton Avduli, Nick Ast. – Verwarnungen: 63. Julian D Angelo, 85. Christof Schönenberger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 11:05 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.