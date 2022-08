3. Liga, Gruppe 1 Leuzigen gewinnt auch zweites Spiel, erneute Niederlage für Iliria Das 3:2 zuhause gegen Iliria ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Leuzigen. 28.08.2022, 23.41 Uhr

(chm)

Iliria ging zunächst in Führung, als Mead Demiri in der 10. Minute traf. Dann glich aber Claudio Zenger (47.) für Leuzigen aus. Luca Dasen in der 59. Minute und Luca Dasen in der 77. Minute brachten Leuzigen sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Iliria noch auf 2:3 heran. Dardan Llugaliu war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 90. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Leuzigen erhielten Luca Dasen (53.) und Marco Rosario Renda (90.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Iliria für Mead Demiri (15.) und Besar Dakaj (51.).

Leuzigen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Als nächstes trifft Leuzigen auswärts mit GS Italgrenchen (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (17.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Iliria liegt nach Spiel 2 auf Rang 11. Iliria spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Riedholz (Platz 6). Das Spiel findet am 4. September statt (11.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Leuzigen - FC Iliria 3:2 (1:1) - Kreuzacker, Leuzigen – Tore: 10. Mead Demiri 0:1. 47. Claudio Zenger 1:1. 59. Luca Dasen 2:1. 77. Luca Dasen 3:1. 90. Dardan Llugaliu 3:2. – Leuzigen: Andrej Röthlisberger, Nick Brunner, Raphael Meer, Julian D Angelo, Oliver Jorns, Marco Stäheli, Silas Hanyecz, Luca Dasen, Joel Hahn, Claudio Zenger, Marco Rosario Renda. – Iliria: Femi Ibraimi, Mentor Spaqi, Fitim Racipi, Mete Karabulut, Gjems Frrokaj, Denis Perkolaj, Klevis Haziri, Besar Dakaj, Dardan Llugaliu, Ilir Gashi, Mead Demiri. – Verwarnungen: 15. Mead Demiri, 51. Besar Dakaj, 53. Luca Dasen, 90. Marco Rosario Renda.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 23:38 Uhr.