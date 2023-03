2. Liga Last-Minute-Goal von Simone Mekonen bringt Wangen b.O. Unentschieden gegen Gerlafingen Sechs Tore sind zwischen Gerlafingen und Wangen b.O. gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 27.03.2023, 08.43 Uhr

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Wangen b.O. in der 86. Minute.

Gerlafingen war zwischenzeitlich mit 3:1 (60. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 31. Minute erzielte Giovanni Carnibella für Gerlafingen die 2:1-Führung. In der 60. Minute baute Philipp Breu den Vorsprung für Gerlafingen auf zwei Tore aus (3:1). Per Penalty traf Adis Mesic in der 78. Minute für Wangen b.O. zum Anschlusstreffer (2:.) der Ausgleich für Wangen b.O. zum 3:3 fiel spät durch Simone Mekonen. Er war in der 86. Minute erfolgreich.

Auch Wangen b.O. war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (6. Minute).

Zwar lag Gerlafingen während 55 Minuten und damit mehr als der Hälfte des Spiels in Führung - dennoch reichte es lediglich für einen einzigen Punkt.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Gerlafingen sah Hans Peter Rickli (86.) die rote Karte. Gelb erhielt Niyanthan Ratnaraja (77.). Die einzige gelbe Karte bei Wangen b.O. erhielt: Sokol Berisha (93.)

Die Tabellensituation hat sich für Gerlafingen nicht verändert. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Gerlafingen hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Gerlafingen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Iliria an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 2. April statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Wangen b.O. hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 12. Wangen b.O. hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wangen b.O. trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Hägendorf (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Telegramm: FC Gerlafingen - FC Wangen b.O. 3:3 (2:1) - Kirchacker, Gerlafingen – Tore: 6. Alban Bajraliu 0:1. 22. Volkan Turhan 1:1. 31. Giovanni Carnibella 2:1. 60. Philipp Breu 3:1. 78. Adis Mesic (Penalty) 3:2.86. Simone Mekonen 3:3. – Gerlafingen: Ivan Kristic, Biagio Prestifilippo, Salko Durakovic, Can Aykac, Shendrit Bytyqi, Giovanni Carnibella, Beytullah Özdemir, Dino Mujanovic, Gianluca Rubino, Volkan Turhan, Philipp Breu. – Wangen b.O.: Alejandro Buceta Barrio, Kim Lân Ngo, Sokol Berisha, Alban Bajraliu, Hamdi Nedzipi, Getuar Preniqi, Adis Mesic, Simone Mekonen, Noël Röhl, Mir Mohammad Kamwar, Albin Mehmeti. – Verwarnungen: 77. Niyanthan Ratnaraja, 93. Sokol Berisha – Ausschluss: 86. Hans Peter Rickli.

