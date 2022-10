4. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Ramon Spring bringt Blustavia Unentschieden gegen Lommiswil 2:2 lautet das Resultat zwischen Lommiswil und Blustavia. Die Teams teilen sich die Punkte. 02.10.2022, 01.23 Uhr

(chm)

Marc Sauter eröffnete in der 47. Minute das Skore, als er für Lommiswil das 1:0 markierte. In der 59. Minute baute Manuel Güggi den Vorsprung für Lommiswil auf zwei Tore aus (2:0). Die 63. Minute brachte für Blustavia den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Ramon Spring. Blustavia glich in der 85. Minute aus. Torschütze war wiederum Ramon Spring.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Giuliano Bertelle von Blustavia erhielt in der 46. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Unentschieden macht Lommiswil ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 8. Lommiswil hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Lommiswil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Selzach a (Platz 12) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (17.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Das Unentschieden bringt Blustavia in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 5. Blustavia hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Blustavia spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Zuchwil (Platz 7). Das Spiel findet am 7. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Telegramm: FC Lommiswil - SC Blustavia 2:2 (1:0) - Neufeld, Bettlach – Tore: 47. Marc Sauter 1:0. 59. Manuel Güggi 2:0. 63. Ramon Spring 2:1. 85. Ramon Spring 2:2. – Lommiswil: Lukas Neff, Marc Sauter, Oliver Brunner, Gian Fabio Schlunegger, Adrian Pfeiffer, Manuel Güggi, Ronny Salzmann, Matthias Vogt, Tobias Vogt, Joel Müller, Janick Suludere. – Blustavia: Jonathan Orlandi, Kastriot Uka, Gökten Figenergül, Elio Ziltener, Giuseppe Cioffi, Lou Graf, Elia Leiser, Giuliano Bertelle, Volkan Bingöl, Ahmad Alshmare, Giovanni Tesoro. – Verwarnungen: 46. Giuliano Bertelle.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

