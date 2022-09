4. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Nils Eugster bringt Halten Unentschieden gegen Wolfwil 2:2 lautet das Resultat zwischen Halten und Wolfwil. Die Teams teilen sich die Punkte. 14.09.2022, 21.57 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Valentin Hirt für Wolfwil. In der 15. Minute traf er zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wolfwil stellte Nick Ackermann in Minute 74 her. Durch einen Doppelschlag rettete sich Halten noch einen Punkt. Kaan Akin erzielte in Minute 85 das 1:2. Nur vier Minuten später sorgte Nils Eugster für den Ausgleich.

Bei Halten erhielten Patrick Eyer (10.) und Kaan Akin (43.) eine gelbe Karte. Bei Wolfwil erhielten Pascal Mäder (44.) und Lukas Bruder (82.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Halten zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 6 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Nach dem Unentschieden verliert Halten einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 4. Halten hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Halten in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Biberist. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (18.15 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Wolfwil verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat zehn Punkte. Wolfwil hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Wolfwil spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Wiedlisbach (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Telegramm: HSV Halten - FC Wolfwil 2:2 (0:1) - Spiegelberg, Halten – Tore: 15. Valentin Hirt 0:1. 74. Nick Ackermann 0:2. 85. Kaan Akin 1:2. 89. Nils Eugster 2:2. – Halten: Hakan Brand, Patrick Eyer, Michael Jost, Claude Hohl, Claude Biegajlo, Cyrill Schwaller, Matthias Stampfli, Kaan Akin, Jonas Ernst, Simon Jost, Michel Steiner. – Wolfwil: Maksym Chapala, Lukas Bruder, Michael Jeggli, Philip Truffer, Alexander Gjokaj, Pascal Mäder, Nick Glauser, Fabian Erni, Valentin Hirt, Giuseppe De Matteis, Nick Ackermann. – Verwarnungen: 10. Patrick Eyer, 43. Kaan Akin, 44. Pascal Mäder, 82. Lukas Bruder.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Datenstand: 14.09.2022 21:54 Uhr.

