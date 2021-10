2. Liga Last-Minute-Goal von Mostapha El Ouahmani bringt Klus-Balsthal Unentschieden gegen Biberist Im Spiel zwischen Biberist und Klus-Balsthal gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 10.10.2021, 03.12 Uhr

(chm)

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Biberist der erste Treffer der Partie. Das 1:0 erzielte Jonas Stuber in der 45. Minute. Den Ausgleich erzielte Mostapha El Ouahmani in der 83. Minute.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Klus-Balsthal sah Mostapha El Ouahmani (93.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Klus-Balsthal weitere fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Biberist für Nicolas Rüfli (73.) und Ivan Doric (85.).

Biberist schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 17 Tore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.1 Toren pro Match.

Die Tabellensituation bleibt für Biberist unverändert. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 2. Biberist hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Biberist bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Lommiswil. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Fussballplatz Weiher, Lommiswil).

Das Unentschieden bringt Klus-Balsthal in der Tabelle zwei Plätze nach vorne. Das Team liegt neu mit acht Punkten auf Rang 9 Klus-Balsthal hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Klus-Balsthal trifft im nächsten Spiel daheim auf SC Fulenbach (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Biberist - FC Klus-Balsthal 1:1 (1:0) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 45. Jonas Stuber 1:0. 83. Mostapha El Ouahmani 1:1. – Biberist: Samuel David, Philipp Herrmann, Nicolas Rüfli, Patrik Jäggi, Ahmad Jawid Bigzad, Noah Thurnheer, Jonas Stuber, Boris Flury, Petrit Krasniqi, Andreas Felder, Dario Kopp. – Klus-Balsthal: Bljerim Hajdari, Zoran Andric, Roger Achermann, Tiago André Novo Ferreira, Mostapha El Ouahmani, Florim Bilalli, Marco Scherrer, Reto Uebelhart, Skender Zeqiri, Eredit Hoxhaj, Borislav Jankovic. – Verwarnungen: 8. Roger Achermann, 60. Borislav Jankovic, 65. Florim Bilalli, 73. Nicolas Rüfli, 85. Tiago André Novo Ferreira, 85. Ivan Doric, 90. Mostapha El Ouahmani – Ausschluss: 93. Mostapha El Ouahmani.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Subingen - FC Mümliswil 1:1, FC Biberist - FC Klus-Balsthal 1:1, FC Bellach - FC Lommiswil 0:4

Tabelle: 1. FC Olten 8 Spiele/17 Punkte (16:8). 2. FC Biberist 8/14 (17:15), 3. FC Lommiswil 8/13 (17:10), 4. FC Iliria 7/12 (15:6), 5. FC Subingen 8/12 (14:12), 6. FC Trimbach 8/11 (14:16), 7. FC Härkingen 7/10 (15:12), 8. FC Mümliswil 8/10 (7:11), 9. FC Klus-Balsthal 8/8 (13:18), 10. SC Fulenbach 7/7 (13:15), 11. FC Bellach 8/7 (11:23), 12. GS Italgrenchen 7/4 (10:16).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 03:10 Uhr.

