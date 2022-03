3. Liga, Gruppe 1 - Last-Minute-Goal von Mike Zimmerli bringt Dulliken Unentschieden gegen Winznau

Virtueller Rundgang Das «Bürgi» wird abgerissen: Ein letzter Rundgang durch das Spital, das so manche von innen gesehen haben dürften

Das alte Bettenhaus des Bürgerspitals in Solothurn wird demnächst abgerissen. Letzte Einblicke in ein Gebäude, das so manche schon von innen gesehen haben dürften.