4. Liga, Gruppe 3 Last-Minute-Goal von Mariano Schneeberger bringt Niederbipp Unentschieden gegen Fulenbach 2:2 lautet das Resultat zwischen Fulenbach und Niederbipp. Die Teams teilen sich die Punkte. Für Fulenbach ist es bereits das dritte Unentschieden in drei Spielen.Niederbipp spielt schon zum dritte Mal in drei Spielen unentschieden. 21.08.2022, 09.19 Uhr

Zweimal legte Fulenbach vor, zweimal glich Niederbipp aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das Skore eröffnete Ramon Grimbichler in der 15. Minute. Er traf für Fulenbach zum 1:0. Per Elfmeter glich Robin Brunner das Spiel in der 47. Minute für Niederbipp wieder aus. Per Penalty traf Luca Albuquerque Sampaio in der 65. Minute zur 2:1-Führung für Fulenbach.

Mariano Schneeberger sorgte in den letzten Minuten noch für den 2:2-Ausgleich für Niederbipp. Er traf in der 90. Minute.

Bei Niederbipp sah Mariano Schneeberger (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Maksym Vanzhula (22.) und Mariano Schneeberger (81.). Gelbe Karten gab es bei Fulenbach für Yves Rütimann (74.) und Yannick Von Arx (83.).

Fulenbach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 2 Tore in ein Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.7 Toren pro Spiel.

Fulenbach liegt nach Spiel 3 auf Rang 4. Fulenbach hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar einmal.

Als nächstes trifft Fulenbach in einem Auswärtsspiel mit FC Oensingen (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 27. August statt (19.30 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Niederbipp liegt nach Spiel 3 auf Rang 5. Niederbipp hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar einmal.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederbipp zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Hägendorf. Die Partie findet am Mittwoch (24. August) statt (20.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Niederbipp 2:2 (1:1) - Bad, Fulenbach – Tore: 15. Ramon Grimbichler 1:0. 47. Robin Brunner (Penalty) 1:1.65. Luca Albuquerque Sampaio (Penalty) 2:1.90. Mariano Schneeberger 2:2. – Fulenbach: Marcel Künzli, Lars Bärlocher, Matteo Barrer, Yves Rütimann, Luca Albuquerque Sampaio, Kevin Keiser, Elias Sidler, Noah Nützi, Céddric Braam, Mike Zosso, Ramon Grimbichler. – Niederbipp: Philipp Bösiger, Luca Schawalder, Elias Meyer, Mariano Schneeberger, Maksym Vanzhula, Nicola Cordari, Ivan Blatancic, Shkelqim Lushaj, Raphael Rössler, Robin Brunner, Fabian Messerli. – Verwarnungen: 22. Maksym Vanzhula, 74. Yves Rütimann, 81. Mariano Schneeberger, 83. Yannick Von Arx – Ausschluss: 90. Mariano Schneeberger.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 00:13 Uhr.