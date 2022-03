3. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Marco Confalonieri bringt Däniken-Gretzenbach Unentschieden gegen Riedholz Im Spiel zwischen Riedholz und Däniken-Gretzenbach gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 25.03.2022, 23.41 Uhr

(chm)

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Riedholz der erste Treffer der Partie. Sven Agnéus traf in der 42. Minute zum 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Marco Confalonieri traf in der 87. Minute für Riedholz zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Däniken-Gretzenbach für Andreas Jost (33.) und Benjamin Strebel (84.). Eine Verwarnung gab es für Riedholz, nämlich für Nick Emch (20.).

In der Abwehr gehört Riedholz zu den Besten: Die total 18 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 3).

Riedholz bleibt trotz dem Unentschieden Leader Die Mannschaft steht nach 15 Spielen bei 26 Punkten. Riedholz hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Riedholz spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Winznau (Rang 9). Die Partie findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Für Däniken-Gretzenbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 8. Däniken-Gretzenbach hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Däniken-Gretzenbach geht es in einem Heimspiel gegen FC Wangen b.O. (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 2. April statt (17.30 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

Telegramm: FC Riedholz - FC Däniken-Gretzenbach 1:1 (1:0) - Sportplatz Wyler, Riedholz – Tore: 42. Sven Agnéus 1:0. 87. Marco Confalonieri 1:1. – Riedholz: Livio Bruschi, Noah Rickenbacher, Nick Emch, Tim Gyger, Silas Gunziger, Luc Henzi, Marco Bruni, Mika Emch, Henry Horn, Kevin Kaufmann, Manuel Reber. – Däniken-Gretzenbach: Nenad Trajkovic, Andreas Jost, Sven Friker, Benjamin Strebel, Kevin Grütter, Finn Maier, Efe Kaan Celik, Leandro Joos, Oliver Studer, Nico Varadin, Robin Burri. – Verwarnungen: 20. Nick Emch, 33. Andreas Jost, 84. Benjamin Strebel.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.03.2022 22:55 Uhr.