4. Liga, Gruppe 3 Last-Minute-Goal von Manuel Kunz bringt Kappel Unentschieden gegen Wolfwil Im Spiel zwischen Wolfwil und Kappel gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 12.09.2021, 20.04 Uhr

(chm)

Das 1:0 erzielte Nick Glauser in der 30. Minute. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Manuel Kunz traf in der 86. Minute für Wolfwil zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Kappel für Alexander Wyser (6.) und Yannig Fiechter (21.). Eine Verwarnung gab es für Wolfwil, nämlich für Valentin Hirt (71.).

Wolfwil liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 5. Das Team hat sieben Punkte. Wolfwil hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Wolfwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Kestenholz (Platz 8). Diese Begegnung findet am 21. September statt (20.00 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

In der Tabelle liegt Kappel weiterhin auf Rang 10. Das Team hat zwei Punkte. Kappel hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Kappel trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Olten (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 22. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Wolfwil - FC Kappel 1:1 (1:0) - Allmend, Wolfwil – Tore: 30. Nick Glauser 1:0. 86. Manuel Kunz 1:1. – Wolfwil: Maksym Chapala, Alexander Gjokaj, Valentin Hirt, Fabian Erni, Lukas Bruder, Mohssine El Majjodi, Yannic Moser, Jannik Leber, Nick Ackermann, Nick Glauser, Michael Jeggli. – Kappel: Robin Ulrich, Mark Nikollprenkaj, Raffael Fischer, Damian Buss, Manuel Kunz, Yannig Fiechter, Alexander Wyser, Dennis Bannwart, Patrick Engetschwiler, Gianluca Comiotto, Kilian Garnier. – Verwarnungen: 6. Alexander Wyser, 21. Yannig Fiechter, 71. Valentin Hirt.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Wolfwil - FC Kappel 1:1, FC Dulliken - FC Hägendorf 2:2, FC Fortuna Olten - FC Kestenholz 3:4

Tabelle: 1. FC Härkingen 3 Spiele/9 Punkte (12:5). 2. FC Fortuna Olten 4/9 (15:9), 3. FC Uskana Olten 3/7 (9:5), 4. FC Hägendorf 4/7 (13:8), 5. FC Wolfwil 4/7 (10:10), 6. FC Oensingen 3/6 (9:6), 7. SC Fulenbach 3/4 (6:6), 8. FC Kestenholz 4/4 (8:12), 9. SV Alpha 3/3 (5:6), 10. FC Kappel 4/2 (4:12), 11. FC Dulliken 4/1 (7:11), 12. FC Olten 3/0 (4:12).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 20:01 Uhr.