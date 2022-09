4. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Jonas Müller bringt Welschenrohr Unentschieden gegen Superga 1957 Superga 1957 und Welschenrohr spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 25.09.2022, 11.01 Uhr

Erst in der Schlussphase holte Welschenrohr einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Das Skore eröffnete Stefan Husistein in der 49. Minute. Er traf für Welschenrohr zum 1:0. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Gianfranco Gigliotti, sorgte in der 63 für den Ausgleich für Superga 1957. Gianfranco Gigliotti war es auch, der in der 80. Minute die 2:1-Führung für Superga 1957 herstellte. Es handelte sich um einen Penalty. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 85. Minute, als Jonas Müller für Welschenrohr traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Welschenrohr für Jürg Stoller (63.) und David Mägli (80.). Für Superga 1957 gab es keine Karte.

Superga 1957 bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit fünf Punkten liegt das Team auf Rang 9. Superga 1957 hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Superga 1957 geht es in einem Auswärtsspiel gegen Türkischer SC Solothurn b (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach dem Unentschieden büsst Welschenrohr in der Tabelle ein und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 7. Es verliert einen Platz. Welschenrohr hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Welschenrohr in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Post Solothurn (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 30. September (20.15 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Telegramm: ASI Superga 1957 - FC Welschenrohr 2:2 (0:0) - Heidenegg, Derendingen – Tore: 49. Stefan Husistein 0:1. 63. Gianfranco Gigliotti (Penalty) 1:1.80. Gianfranco Gigliotti (Penalty) 2:1.85. Jonas Müller 2:2. – Superga 1957: Kevin Herrli, Vincenzo Zarbo, Franco Guarino, Mike Siddi, Giulio Caputo, Alessio Alesi, Patrik Manganiello, Raphael Strebel, Gianfranco Gigliotti, Tony Masi, Jonus Kurtishi. – Welschenrohr: David Mägli, David Hänni, David Kupper, Jürg Stoller, Robin Eggenschwiler, Andri Bader, Joel Faganello, Stefan Husistein, Remo Jenzer, Konrad Zeuner, Fasil Berhanu. – Verwarnungen: 63. Jürg Stoller, 80. David Mägli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

