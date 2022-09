3. Liga, Gruppe 1 - Last-Minute-Goal von Eric Kohler bringt Bettlach Unentschieden gegen Flumenthal

Schweizer Tiefenlager Nach Entscheid für Nördlich Lägern und Würenlingen: Diese Fragen zum Atommülllager geben jetzt zu reden

Nach 15 Jahren Suche ist klar: In Würenlingen soll der Schweizer Atommüll verpackt und in Nördlich Lägern in einem Tiefenlager entsorgt werden. Damit wird die Diskussion nun politisch. Die wichtigsten Fragen rund um das Jahrhundertprojekt.