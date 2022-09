4. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Emrah Daniskan bringt Türkischer SC Unentschieden gegen Klus-Balsthal Das Resultat im Spiel zwischen Türkischer SC und Klus-Balsthal lautet 2:2. 15.09.2022, 00.04 Uhr

(chm)

Mario Linder schoss Klus-Balsthal innerhalb von acht Minuten zum 1:0 (57.) und dann zum 2:0 (65.).

Türkischer SC gelang es aber, den Rückstand noch aufzuholen. Zunächst war Nils Dudar (89. Minute) erfolgreich, dann traf Emrah Daniskan in der 93. Minute zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Türkischer SC erhielten Sean Fossati (65.) und Ahmet Can Korkut (68.) eine gelbe Karte. Klus-Balsthal blieb ohne Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Türkischer SC: Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 5. Türkischer SC hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Türkischer SC geht es auswärts gegen FC Mümliswil (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. September (20.15 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 8. Klus-Balsthal hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Klus-Balsthal geht es zuhause gegen FC Selzach b (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 27. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn b - FC Klus-Balsthal 2:2 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 57. Mario Linder 0:1. 65. Mario Linder (Penalty) 0:2.89. Nils Dudar 1:2. 93. Emrah Daniskan 2:2. – Türkischer SC: Emre Genc, Otto Dedding, Sean Fossati, Ahmet Can Korkut, Chris Kabeya, Kerem Berber, Can Simsir, Nils Dudar, Armend Bediji, Berat Argun, Mücahit Arslan. – Klus-Balsthal: Arbërim Berisha, Simon Bader, Sasa Martinovic, Josip Grgic, Mattia Christ, Mirco Fischer, Eric Ackermann, Mario Linder, Shanthosh Chanthirasegaram, Kevin Saner, Luca Rubitschung. – Verwarnungen: 65. Sean Fossati, 68. Ahmet Can Korkut.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

