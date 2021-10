4. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Donato Pizzolante bringt Leuzigen Unentschieden gegen Bellach Das Resultat im Spiel zwischen Leuzigen und Bellach lautet 2:2. 18.10.2021, 01.25 Uhr

(chm)

Zweimal legte Bellach vor, zweimal glich Leuzigen aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Dagmawi Kana eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für Bellach das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Leuzigen fiel in der 37. Minute (Donato Pizzolante). Dagmawi Kana traf in der 49. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Bellach.

Leuzigen gelang der Ausgleich in letzter Minute, als Donato Pizzolante in der 90. Minute zum 2:2 traf.

Bei Leuzigen erhielten Marco Rosario Renda (31.) und Marlon Affolter (75.) eine gelbe Karte. Bei Bellach erhielten Leonis Bajraktaraj (25.) und Yanis Schärer (72.) eine gelbe Karte.

Mit dem Unentschieden macht Leuzigen ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 8. Leuzigen hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Leuzigen geht es auswärts gegen FC Bettlach (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Das Unentschieden bringt Bellach in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 11. Bellach hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Bellach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Lommiswil (Platz 7). Das Spiel findet am 24. Oktober statt (11.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: FC Leuzigen - FC Bellach 2:2 (1:1) - Kreuzacker, Leuzigen – Tore: 7. Dagmawi Kana 0:1. 37. Donato Pizzolante 1:1. 49. Dagmawi Kana 1:2. 90. Donato Pizzolante 2:2. – Leuzigen: Linard Burkhardt, Fabio Lüthi, Julian D Angelo, Raphael Meer, Marco Stäheli, Manuel Stalder, Silas Hanyecz, Sujeethan Baskaran, Donato Pizzolante, Marlon Affolter, Marco Rosario Renda. – Bellach: Tim Fawer, Leonis Bajraktaraj, Janis Faoro, Drin Vllasaliu, Nicolas Oetterli, Driton Avdili, Miran Junuzi, Leurim Avdili, Deniz Mustafi, Yitbarek Kana, Dagmawi Kana. – Verwarnungen: 25. Leonis Bajraktaraj, 31. Marco Rosario Renda, 72. Yanis Schärer, 75. Marlon Affolter.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Leuzigen - FC Bellach 2:2, Kurdischer FC Solothurn - FC Bettlach 1:0, FC Grenchen 15 - SC Blustavia 6:6

Tabelle: 1. HNK Croatia 9 Spiele/24 Punkte (44:14). 2. FC Solothurn 9/23 (27:7), 3. FC Grenchen 15 9/19 (37:27), 4. FC Gerlafingen 9/16 (20:25), 5. SC Blustavia 9/13 (26:26), 6. Kurdischer FC Solothurn 9/11 (23:23), 7. FC Lommiswil 9/9 (15:17), 8. FC Leuzigen 9/9 (14:23), 9. F.K. Bratstvo 9/9 (15:26), 10. FC Bettlach 9/7 (12:20), 11. FC Bellach 9/7 (19:31), 12. Türkischer SC Solothurn a 9/7 (21:34).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 01:21 Uhr.

