4. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Deniz Mustafi bringt Bellach Unentschieden gegen Kurdischer FC Solothurn Im Spiel zwischen Kurdischer FC Solothurn und Bellach hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 02.10.2022, 23.31 Uhr

Bis zur 13. Minute ging Kurdischer FC Solothurn deutlich in Führung, nämlich 2:0. Die Treffer erzielte(.) mehmet Bulut (11., 13.). Für Bellach erfolgreich war bis dahin .

In der 26. Minute verwandelte Miran Junuzi erfolgreich einen Elfmeter und brachte Bellach so auf 1:2 heran.

Gleichstand war in der 56. Minute hergestellt: Dagmawi Kana traf für Bellach. Wiederum Mehmet Bulut traf in der 77. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Kurdischer FC Solothurn. Der Ausgleich für Bellach zum 3:3 fiel spät durch Deniz Mustafi. Er war in der 89. Minute erfolgreich.

Bei Kurdischer FC Solothurn erhielten Mehmet Bulut (39.) und Murat Özdemir (87.) eine gelbe Karte. Bei Bellach erhielten Leon Bajraktaraj (27.) und Gjelbrim Elezi (71.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Kurdischer FC Solothurn nicht verändert. 16 Punkte bedeuten Rang 2. Kurdischer FC Solothurn hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kurdischer FC Solothurn spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Bettlach (Rang 9). Das Spiel findet am Freitag (7. Oktober) statt (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Für Bellach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Bellach hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Luterbach kriegt es Bellach als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: Kurdischer FC Solothurn - FC Bellach 3:3 (2:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 11. Mehmet Bulut (Penalty) 1:0.13. Mehmet Bulut 2:0. 26. Miran Junuzi (Penalty) 2:1.56. Dagmawi Kana 2:2. 77. Mehmet Bulut 3:2. 89. Deniz Mustafi 3:3. – Kurdischer FC Soloth: Ebib Jasari, Taylan Demirci, Ali Cokyasar, Namet Catak, Irfan Kozkiran, Tayfun Demirci, Abdullahi Ibrahim Hassan, Özgür Bünül, Piraveen Pararajasingam, Mehmet Bulut, Baran Ildeniz. – Bellach: Loik Spahni, Arbnor Tmava, Janis Faoro, Ensar Jasari, Yitbarek Kana, Leonis Bajraktaraj, Miran Junuzi, Gjelbrim Elezi, Leon Bajraktaraj, Qëndrim Elezi, Dagmawi Kana. – Verwarnungen: 27. Leon Bajraktaraj, 39. Mehmet Bulut, 71. Gjelbrim Elezi, 87. Murat Özdemir.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

