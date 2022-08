3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von David Fluri bringt Klus-Balsthal Unentschieden gegen Oensingen im ersten Spiel Im ersten Spiel der neuen Saison spielen Klus-Balsthal und Oensingen 2:2 unentschieden. 21.08.2022, 06.44 Uhr

(chm)

Klus-Balsthal lag zwar über weite Strecken des Spiels (72 Minuten) im Rückstand, rettete aber doch noch einen Punkt.

Durch Tore von Daniel Frimpong und Artan Berisha ging Oensingen bis in die 39. Spielminute 2:0 in Führung. Allerdings wusste Klus-Balsthal darauf zu reagieren: Zunächst gelang Benjamin Räuftlin in der 58. Minute der Anschlusstreffer, David Fluri sorgte schliesslich für den Ausgleich (90.).

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Klus-Balsthal. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Oensingen, Daniel Frimpong (78.) kassierte sie.

Klus-Balsthal reiht sich nach dem Spiel auf Rang 5 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Klus-Balsthal auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Subingen (Platz 6) zu tun. Die Partie findet am 28. August statt (16.00 Uhr, Affolter, Subingen).

In der Tabelle steht Oensingen nach dem ersten Spiel auf Rang 8. Für Oensingen geht es in einem Heimspiel gegen FC Fortuna Olten (Platz 12) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (17.30 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Oensingen 2:2 (0:2) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 18. Daniel Frimpong 0:1. 39. Artan Berisha 0:2. 58. Benjamin Räuftlin 1:2. 90. David Fluri 2:2. – Klus-Balsthal: Arbërim Berisha, Andri Affolter, Noah Bruttel, Risto Petrovic, Emrah Memisevic, Reto Uebelhart, Sandro Moser, Simon Saner, Benjamin Räuftlin, Kosta Milosevic, Denis Kostadinovic. – Oensingen: Dzenan Isovic, Jonas Heller, Artan Berisha, Michele Intelisano, Albin Rexhepi, Mambo Baudryck Kiala Mingiedi, Stefan Ostroglav, Ahmet Mumdzic, Emir Avdulovic, Behar Bilalli, Daniel Frimpong. – Verwarnungen: 74. Andri Affolter, 77. Livio Studer, 78. Daniel Frimpong, 80. Luca Kamber, 93. Denis Kostadinovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 06:41 Uhr.