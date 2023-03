3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Benjarong Körnli bringt Deitingen Unentschieden gegen Härkingen 1:1 lautet das Resultat zwischen Deitingen und Härkingen. Die Teams teilen sich die Punkte. 26.03.2023, 10.17 Uhr

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Deitingen die Führung. Torschütze in der 14. Minute war Yves Liechti. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Benjarong Körnli traf in der 88. Minute für Härkingen zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Deitingen erhielt: Amar Hadzic (89.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Härkingen, Marco Nünlist (81.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Deitingen zu den Besten: Total liess das Team 11 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.8 Toren pro Spiel (Rang 1).

Die Tabellensituation hat sich für Deitingen nicht verändert. 28 Punkte bedeuten Rang 2. Deitingen hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Deitingen geht es auswärts gegen FC Kestenholz (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 1. April statt (17.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Für Härkingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 8. Härkingen hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Härkingen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Dulliken an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Deitingen - FC Härkingen 1:1 (0:1) - Sportanlage Grabmatt, Deitingen – Tore: 14. Yves Liechti 0:1. 88. Benjarong Körnli 1:1. – Deitingen: Franco Kissling, Timo Schläfli, Marco Bieri, Benjarong Körnli, Simon Frei, Amar Hadzic, Jonas Zuber, Olivier Niederer, Michael Ammon, David Flury, Tim Stampfli. – Härkingen: Victor Muther, Lukas Kempf, Dominik Bhend, Manuel Scuderi, Niklaus Wermuth, Florian Büttiker, Manuel Flury, Marco Nünlist, Yves Liechti, Michel Dreier, Luca Studer. – Verwarnungen: 81. Marco Nünlist, 89. Amar Hadzic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

