2. Liga Klus-Balsthal und Trimbach spielen Remis Klus-Balsthal und Trimbach spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. 25.03.2022, 23.41 Uhr

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Klus-Balsthal die Führung. Torschütze in der 13. Minute war Eredit Hoxhaj. Den Ausgleich erzielte Matej Matkovic in der 36. Minute.

Bei Klus-Balsthal erhielten Marco Scherrer (36.) und Risto Petrovic (67.) eine gelbe Karte. Bei Trimbach erhielten Lucien Baumgartner (29.) und Kenan Mujanovic (90.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Klus-Balsthal unverändert. 13 Punkte bedeuten Rang 10. Klus-Balsthal hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Lommiswil kriegt es Klus-Balsthal im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Fussballplatz Weiher, Lommiswil).

Für Trimbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 6. Trimbach hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Trimbach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Biberist. Diese Begegnung findet am 31. März statt (20.15 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Trimbach 1:1 (1:1) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 13. Eredit Hoxhaj 1:0. 36. Matej Matkovic 1:1. – Klus-Balsthal: Mario Bucciolini, Tiago André Novo Ferreira, Mostapha El Ouahmani, Risto Petrovic, Marco Scherrer, Reto Uebelhart, Manoel Jaus, David Fluri, Kosta Milosevic, Luca Kamber, Eredit Hoxhaj. – Trimbach: Jonas Flury, Ivan Suarez Vigo, Kenan Mujanovic, Alexander Meier, Daniel Bärtschi, Martin Castro, Alec Dogan, Matej Matkovic, Manuel Thut, Lucien Baumgartner, Kushtrim Osaj. – Verwarnungen: 29. Lucien Baumgartner, 36. Marco Scherrer, 67. Risto Petrovic, 90. Kenan Mujanovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.03.2022 22:55 Uhr.