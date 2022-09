Frauen 3. Liga - Klus-Balsthal setzt Siegesserie auch gegen Grenchen 15 fort

Patent Ochsner und Krokus Die Stadt Solothurn ist parat für das Open Air – hier die besten Bilder

Nun geht es nach zweijähriger Verspätung endlich los: Patent Ochsner macht den Open-Air-Auftakt in der Solothurner Altstadt. Am Samstag rockt Krokus vor der Kathedrale. Und am Sonntag teilen sich verschiedene Künstlerinnen und Künstler die Bühne.