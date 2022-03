2. Liga Klus-Balsthal mit Sieg gegen Italgrenchen Klus-Balsthal gewinnt am Samstag zuhause gegen Italgrenchen 2:1. 21.03.2022, 01.09 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 17 Minuten: Das Skore eröffnete Eredit Hoxhaj in der 23. Minute. Er traf für Klus-Balsthal zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Klus-Balsthal stellte David Fluri in Minute 31 her. Ardrit Veliji brachte Italgrenchen in der 40. Minute auf ein Tor heran. Das 1:2 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Italgrenchen. Bei Klus-Balsthal erhielten Eredit Hoxhaj (22.), Luca Kamber (68.) und Kosta Milosevic (78.) eine gelbe Karte.

Klus-Balsthal rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Zwölf Punkte bedeuten Rang 10. Klus-Balsthal hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Klus-Balsthal spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Trimbach (Platz 5). Diese Begegnung findet am Donnerstag (24. März) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Italgrenchen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Italgrenchen hat bisher einmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Lommiswil kriegt es Italgrenchen als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 26. März statt (16.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - GS Italgrenchen 2:1 (2:1) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 23. Eredit Hoxhaj 1:0. 31. David Fluri 2:0. 40. Ardrit Veliji 2:1. – Klus-Balsthal: Zoran Andric, Tiago André Novo Ferreira, Mostapha El Ouahmani, Risto Petrovic, Marco Scherrer, Reto Uebelhart, Manoel Jaus, David Fluri, Kosta Milosevic, Luca Kamber, Eredit Hoxhaj. – Italgrenchen: Samuel Willi, Dominique Sutter, Matteo Palermo, Indrit Nuhiu, Dario Beutler, Alessandro Giannini, Stefano Conde Rodrigues, Nico Wolf, Nicolai Bur, Jari Eggenschwiler, Ardrit Veliji. – Verwarnungen: 22. Eredit Hoxhaj, 37. Jari Eggenschwiler, 53. Stefano Conde Rodrigues, 68. Luca Kamber, 78. Kosta Milosevic, 89. Matteo Palermo, 92. Alessandro Giannini.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Olten - SC Fulenbach 6:2, FC Lommiswil - FC Iliria 1:1, FC Trimbach - FC Bellach 2:3, FC Klus-Balsthal - GS Italgrenchen 2:1

Tabelle: 1. FC Iliria 12 Spiele/25 Punkte (32:9). 2. FC Olten 12/25 (28:15), 3. FC Biberist 11/20 (25:17), 4. FC Lommiswil 12/20 (23:17), 5. FC Trimbach 12/17 (21:29), 6. FC Härkingen 11/16 (27:19), 7. FC Mümliswil 11/14 (11:17), 8. FC Bellach 12/14 (24:32), 9. FC Subingen 11/13 (17:22), 10. FC Klus-Balsthal 12/12 (17:30), 11. SC Fulenbach 12/10 (20:27), 12. GS Italgrenchen 12/5 (15:26).

