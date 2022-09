Frauen 3. Liga Klus-Balsthal mit Sieg gegen Fortuna Olten – Delina Yonas mit Siegtor Klus-Balsthal behielt im Spiel gegen Fortuna Olten am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 03.09.2022, 23.21 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Klus-Balsthal gelang Delina Yonas in der 76. Minute. In der 46. Minute hatte Fabienne Bütler Klus-Balsthal in Führung gebracht. Der Ausgleich für Fortuna Olten fiel in der 53. Minute durch Tamara Grütter.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Klus-Balsthal nach dem zweiten Spiel auf Rang 2. Für Klus-Balsthal geht es auswärts gegen FC Grenchen 15 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Donnerstag (8. September) statt (20.15 Uhr, Stadion Brühl, Grenchen).

Fortuna Olten reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Fortuna Olten trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Attiswil (Platz 5). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 10. September statt (17.30 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Fortuna Olten 2:1 (1:0) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 46. Fabienne Bütler 1:0. 53. Tamara Grütter (Penalty) 1:1.76. Delina Yonas 2:1. – Klus-Balsthal: Joana Glanzmann, Anna Eschmann, Janina Nyffeler, Adrienne Michel, Natascha Biedermann, Alida Lubovci, Elena Volken, Sarah Heutschi, Andrea Stucki, Delina Yonas, Sara Diemand. – Fortuna Olten: Vicky Buceta Barrio, Daniela Wehrli, Noemi Glanzmann, Sonja Schwegler, Tamara Grütter, Romana Bazan, Kaltrina Abdyli, Melanie Kolic, Manuela Segginger, Mila Tasev, Mariana Filipa Faria da Silva. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Datenstand: 03.09.2022 23:18 Uhr.

