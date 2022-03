Frauen 3. Liga Klus-Balsthal mit Auswärtserfolg bei Grenchen 15 – Fabienne Bütler trifft zum Sieg Sieg für Klus-Balsthal: Gegen Grenchen 15 gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1. 20.03.2022, 07.38 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Klus-Balsthal gelang Fabienne Bütler in der 65. Minute. In der 27. Minute hatte Lea Disler Klus-Balsthal in Führung gebracht. Der Ausgleich für Grenchen 15 fiel in der 64. Minute durch Suela Jaiji.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Klus-Balsthal zu den Besten: Die total 16 Gegentore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.5 Toren pro Match (Rang 2).

Mit dem Sieg rückt Klus-Balsthal um einen Platz nach vorne. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 6. Klus-Balsthal hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Klus-Balsthal zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Gäu Selection. Diese Begegnung findet am 27. März statt (11.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Grenchen 15 verharrt nach der Niederlage auf dem 8. und damit letzten Platz. Für Grenchen 15 war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Grenchen 15 geht es auswärts gegen FC Attiswil (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 26. März statt (18.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Grenchen 15 - FC Klus-Balsthal 1:2 (0:1) - Stadion Brühl, Grenchen – Tore: 27. Lea Disler 0:1. 64. Suela Jaiji 1:1. 65. Fabienne Bütler 1:2. – Grenchen 15: Nora Hasen, Janina Ryhn, Silvia Häni, Angela Bertini, Sophie Ankes, Laura Lo Giudice, Angela Anna Gäumann, Jennifer Morgenthaler, Nicole Adam, Melina Rhyn, Sarah Kurt. – Klus-Balsthal: Joana Glanzmann, Anna Eschmann, Janina Nyffeler, Adrienne Michel, Céline Fluri, Lea Disler, Sarah Heutschi, Caroline Christen, Alida Lubovci, Delina Yonas, Fabienne Bütler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Niederbipp b 10 Spiele/21 Punkte (14:11). 2. Gäu Selection 10/19 (31:23), 3. SC Blustavia 10/17 (24:21), 4. FC Dulliken 10/16 (19:17), 5. FC Attiswil 10/12 (15:17), 6. FC Klus-Balsthal 11/12 (15:16), 7. FC Fortuna Olten 10/11 (33:31), 8. FC Grenchen 15 11/8 (15:30).

