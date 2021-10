4. Liga, Gruppe 2 Klus-Balsthal beendet Niederlagenserie gegen Riedholz Nach drei Niederlagen in Serie hat Klus-Balsthal am Freitag gegen Riedholz einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 2:1. 16.10.2021, 16.16 Uhr

(chm)

Klus-Balsthal lag ab der 22. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Florian Eggenberger (2. Minute) und Ivan Perez Jesus getroffen hatten. In der 45. Minute erzielte Riedholz (Fabian Feier) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Klus-Balsthal erhielten Luca Kamber (30.) und Shanthosh Chanthirasegaram (48.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Riedholz, nämlich für Marek Roth (30.).

Mit dem Sieg rückt Klus-Balsthal um einen Platz nach vorne. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 9. Klus-Balsthal hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Klus-Balsthal siegte zudem erstmals auswärts.

Auf Klus-Balsthal wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Welschenrohr, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 21. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Für Riedholz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 11. Riedholz hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Riedholz tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Luterbach an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Schützenmatte, Luterbach).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Riedholz 2:1 (2:1) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 2. Florian Eggenberger 1:0. 22. Ivan Perez Jesus 2:0. 45. Fabian Feier 2:1. – Klus-Balsthal: Nico Geier, Matteo Fluri, Simon Bader, Mario Linder, Florian Eggenberger, Eric Ackermann, Ivan Perez Jesus, Ender Kaya, Andri Affolter, Luca Kamber, Shanthosh Chanthirasegaram. – Riedholz: Livio Bruschi, Janis Büttiker, Simon Zysset, Luc Henzi, Lennart Horn, Mika Emch, Fabian Feier, Tobias Wyss, Marek Roth, David Aebi, Leandro Ceravolo. – Verwarnungen: 30. Marek Roth, 30. Luca Kamber, 48. Shanthosh Chanthirasegaram.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Klus-Balsthal - FC Riedholz 2:1, FC Mümliswil - FC Zuchwil 3:3, FC Welschenrohr - HSV Halten 3:2

Tabelle: 1. FC Attiswil 8 Spiele/24 Punkte (35:7). 2. FC Luterbach 8/18 (18:15), 3. HSV Halten 9/18 (30:20), 4. Türkischer SC Solothurn b 8/16 (26:12), 5. FC Post Solothurn 8/11 (14:15), 6. FC Subingen 8/11 (8:15), 7. FC Mümliswil 9/10 (19:18), 8. FC Welschenrohr 9/10 (15:20), 9. FC Klus-Balsthal 9/10 (13:18), 10. FC Wiedlisbach 8/9 (14:20), 11. FC Riedholz 9/5 (17:30), 12. FC Zuchwil 9/5 (15:34).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2021 16:14 Uhr.

