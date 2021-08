2. Liga Klevis Haziri rettet Italgrenchen einen Punkt gegen Lommiswil Das Resultat zwischen Lommiswil und Italgrenchen lautet 2:2. Für beide Teams war es das zweite Spiel der Saison. 26.08.2021, 11.25 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Cyrill Sonderegger für Lommiswil. In der 3. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 23. Minute brachte Giovanni Carnibella Lommiswil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Ein Doppelschlag brachte Italgrenchen doch noch einen Punkt: Zunächst war Ivan Palermo in der 75. Minute erfolgreich, dann traf Klevis Haziri sechs Minuten später zum 2:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Italgrenchen erhielten Klevis Haziri (15.) und Stefan Bajinovic (59.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Lommiswil erhielt: Lars Herzog (56.)

In der Tabelle steht Lommiswil nach dem zweiten Spiel auf Rang 8 (zwei Punkte). Für Lommiswil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Klus-Balsthal weiter. Die Partie findet am Samstag (28. August) statt (19.30 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

In der Tabelle steht Italgrenchen nach dem zweiten Spiel auf Rang 11 (ein Punkt). Auf Italgrenchen wartet im nächsten Spiel zuhause das Team FC Mümliswil. Das Spiel findet am Samstag (28. August) statt (17.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Telegramm: FC Lommiswil - GS Italgrenchen 2:2 (2:0) - Fussballplatz Weiher, Lommiswil – Tore: 3. Cyrill Sonderegger 1:0. 23. Giovanni Carnibella 2:0. 75. Ivan Palermo 2:1. 81. Klevis Haziri 2:2. – Lommiswil: Marco Feier, Lars Herzog, Gabor Bachmann, Lukas Amiet, Philipp Neff, Giovanni Carnibella, Niklas Urosevic, Andrin Zumstein, Lauro Baumann, Cyrill Sonderegger, Jonas Ebel. – Italgrenchen: Martin Leuenberger, Stefano Conde Rodrigues, Matteo Palermo, Stefan Bajinovic, Eliano Chirico, Alessandro Giannini, Jari Eggenschwiler, Nico Wolf, Riccardo Caroli, Klevis Haziri, Ferhat Capan. – Verwarnungen: 15. Klevis Haziri, 56. Lars Herzog, 59. Stefan Bajinovic.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Härkingen - FC Olten 1:3, FC Subingen - SC Fulenbach 1:0, FC Bellach - FC Biberist 3:1, FC Mümliswil - FC Iliria 1:1, FC Lommiswil - GS Italgrenchen 2:2, FC Trimbach - FC Klus-Balsthal 3:2

Tabelle: 1. FC Olten 2 Spiele/6 Punkte (6:1). 2. FC Trimbach 2/6 (6:3), 3. FC Subingen 2/4 (4:3), 4. FC Härkingen 2/3 (6:4), 5. FC Bellach 2/3 (4:4), 6. FC Klus-Balsthal 2/3 (5:5), 7. FC Iliria 2/2 (1:1), 8. FC Lommiswil 2/2 (2:2), 9. FC Biberist 2/1 (4:6), 10. FC Mümliswil 2/1 (2:6), 11. GS Italgrenchen 2/1 (4:5), 12. SC Fulenbach 2/0 (0:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.08.2021 11:22 Uhr.