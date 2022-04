4. Liga, Gruppe 2 Klarer Pflichtsieg für Luterbach gegen Klus-Balsthal Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 9) ist Luterbach am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Klus-Balsthal gerecht geworden und hat zuhause 5:0 gewonnen. 30.04.2022, 22.13 Uhr

Martin Stankovic schoss Luterbach in der 17. Minute zur 1:0-Führung. Mit seinem Tor in der 29. Minute brachte Raphael Andres Luterbach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Raphael Andres erzielte nur vier Minuten später auch das 3:0 für Luterbach.

Max Guggisberg baute in der 45. Minute die Führung für Luterbach weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Anto Bratic, der in der 68. Minute die Führung für Luterbach auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Klus-Balsthal erhielten Mirco Fischer (76.) und Kevin Saner (78.) eine gelbe Karte. Für Luterbach gab es keine Karte.

In der Abwehr gehört Luterbach zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 2).

Luterbach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 39 Punkten auf Rang 2. Luterbach hat bisher 13mal gewonnen und viermal verloren.

Luterbach spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Zuchwil (Rang 11). Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (19.30 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Mit der Niederlage rückt Klus-Balsthal in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 10. Für Klus-Balsthal war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Klus-Balsthal spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Mümliswil (Platz 6). Das Spiel findet am 7. Mai statt (19.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Luterbach - FC Klus-Balsthal 5:0 (4:0) - Schützenmatte, Luterbach – Tore: 17. Martin Stankovic 1:0. 29. Raphael Andres 2:0. 33. Raphael Andres 3:0. 45. Max Guggisberg 4:0. 68. Anto Bratic 5:0. – Luterbach: Patrik Furrer, Norick Sommer, Bulut Araz, Benjamin Flury, Samuel Iseli, Yanik Blanco, Jan Oezkan, Nicola Egli, Martin Stankovic, Raphael Andres, Max Guggisberg. – Klus-Balsthal: Mirco Fischer, Florian Eggenberger, Oliver Pejic, Kevin Saner, Simon Bader, Luca Rubitschung, Andri Affolter, Aleksandar Krecovic, Demir Avdic, Ender Kaya, Mattia Christ. – Verwarnungen: 76. Mirco Fischer, 78. Kevin Saner.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2022 22:10 Uhr.