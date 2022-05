4. Liga, Gruppe 2 Klarer Favoritensieg bei Türkischer SC gegen Zuchwil Türkischer SC siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Zuchwil: Der Tabellendritte siegt zuhause 4:1 gegen den Tabellenelften. 01.05.2022, 23.00 Uhr

Den Auftakt machte Haydar Gökgül, der in der 3. Minute für Türkischer SC zum 1:0 traf. Ahmet Can Korkut erhöhte in der 22. Minute zur 2:0-Führung für Türkischer SC. Arda Dönmez baute in der 29. Minute die Führung für Türkischer SC weiter aus (3:0).

Türkischer SC baute in der 64. Minute die Führung für Türkischer SC weiter aus: Torschütze war erneut Arda Dönmez. Den Schlussstand stellte Yunus Özkaynak in der 77. Minute her, als er für Zuchwil auf 1:4 verkürzte. Es war ein Elfmeter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Türkischer SC, Kubilay Altintaç (27.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Zuchwil, Leandro Filipe Costa Santos (42.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Türkischer SC den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.1 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Offensive 52 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Zuchwil ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 58 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Türkischer SC. Das Team liegt mit 39 Punkten auf Rang 2. Türkischer SC hat bisher zwölfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Türkischer SC auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Wiedlisbach. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (19.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Für Zuchwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 11. Für Zuchwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Zuchwil tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Luterbach an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 7. Mai statt (19.30 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn b - FC Zuchwil 4:1 (3:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 3. Haydar Gökgül 1:0. 22. Ahmet Can Korkut 2:0. 29. Arda Dönmez 3:0. 64. Arda Dönmez 4:0. 77. Yunus Özkaynak (Penalty) 4:1. – Türkischer SC: Emre Genc, Luca Veronica, Metin Berberoglu, Tolunay Yildiz, Kaan Altintac, Arda Dönmez, Kerem Berber, Ensar Ciftci, Ahmet Can Korkut, Kubilay Altintaç, Haydar Gökgül. – Zuchwil: Aron Schumacher, Ahmed Muxumed, Leonis Ajvazi, Leandro Filipe Costa Santos, Ensar Sulejmani, Ivan Barjasic, Leart Ajvazi, Yunus Özkaynak, Berkan Özgen, Mohammed Hazzore, Miguel Cardenas. – Verwarnungen: 27. Kubilay Altintaç, 42. Leandro Filipe Costa Santos.

