4. Liga, Gruppe 3 Kestenholz verliert gegen Seriensieger Däniken-Gretzenbach Däniken-Gretzenbach setzt seine Siegesserie auch gegen Kestenholz fort. Das 5:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 08.10.2022, 23.19 Uhr

(chm)

In der 22. Minute war es an Sergio Archidiacono, Däniken-Gretzenbach 1:0 in Führung zu bringen. Däniken-Gretzenbach baute die Führung in der 47. Minute (Robin Burri) weiter aus (2:0). Däniken-Gretzenbach erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Nico Varadin weiter auf 3:0.

Däniken-Gretzenbach erhöhte in der 71. Minute seine Führung durch Michal Pawel Budzianowski weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Oliver Studer, der in der 80. Minute die Führung für Däniken-Gretzenbach auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Däniken-Gretzenbach für Sergio Archidiacono (70.) und Loris Varadin (83.). Eine Verwarnung gab es für Kestenholz, nämlich für Jan Gerber (57.).

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.3 hat die Abwehr von Däniken-Gretzenbach ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 28 geschossenen Toren Rang 1.

Unverändert liegt Däniken-Gretzenbach nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach neun Spielen bei 18 Punkten. Däniken-Gretzenbach hat bisher fünfmal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes trifft Däniken-Gretzenbach in einem Auswärtsspiel mit FC Niederbipp (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (15.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Nach der Niederlage büsst Kestenholz einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 8. Kestenholz hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kestenholz daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Dulliken. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (19.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: FC Däniken-Gretzenbach - FC Kestenholz 5:0 (1:0) - Bühlhalle, Däniken – Tore: 22. Sergio Archidiacono 1:0. 47. Robin Burri 2:0. 55. Nico Varadin 3:0. 71. Michal Pawel Budzianowski 4:0. 80. Oliver Studer 5:0. – Däniken-Gretzenbach: Nenad Trajkovic, Andreas Jost, David Guldimann, Sven Friker, Kevin Grütter, Nico Varadin, Robin Burri, Leandro Joos, Loris Varadin, Sergio Archidiacono, Michal Pawel Budzianowski. – Kestenholz: Elia Thommen, Leon Bürgi, Sascha Brunner, Robin Anderegg, Gian Blattner, Jay Ackermann, Luca Ialuna, Mischa Suter, Jan Gerber, Luis Otter, Ben Erik Ackermann. – Verwarnungen: 57. Jan Gerber, 70. Sergio Archidiacono, 83. Loris Varadin.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.10.2022 23:16 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.