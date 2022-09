4. Liga, Gruppe 3 Kestenholz gewinnt erstmals beim Spiel gegen Niederbipp – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Für Kestenholz hat es am Samstag im fünften Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte zuhause Niederbipp 4:0. 04.09.2022, 00.12 Uhr

(chm)

Jan Rudolf von Rohr traf in der 3. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Kestenholz. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Kestenholz stellte Manuel Bürgi in Minute 41 her. Mit einem weiteren Tor sorgte Manuel Bürgi in der 67. Minute für das 3:0 für Kestenholz. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Angelo Costantini in der 82. Minute, als er für Kestenholz zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Florian Latifi von Niederbipp erhielt in der 57. Minute die gelbe Karte.

Dass Kestenholz gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen drei Spielen 1.2 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Kestenholz die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Kestenholz von Rang 10 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Kestenholz folgt nach zwei Niederlagen und null Unentschieden. Kestenholz siegte zudem erstmals auswärts.

Kestenholz trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Olten (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 13. September (20.00 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

In der Tabelle verliert Niederbipp Plätze und zwar von Rang 9 auf 10. Das Team hat einen Punkt. Für Niederbipp war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Niederbipp geht es auswärts gegen FC Uskana Olten (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 9. September (20.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Niederbipp 4:0 (2:0) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 3. Jan Rudolf von Rohr 1:0. 41. Manuel Bürgi 2:0. 67. Manuel Bürgi (Penalty) 3:0.82. Angelo Costantini 4:0. – Kestenholz: Florian Iseli, Leon Bürgi, Sascha Brunner, Jan Rudolf von Rohr, Gian Blattner, Noel Winiger, Luca Ialuna, Manuel Bürgi, Mischa Suter, Jan Gerber, Ben Erik Ackermann. – Niederbipp: Philipp Bösiger, Elias Meyer, Cedric Mägli, Joel Egger, Sandro Di Girolamo, Shkelqim Lushaj, Maksym Vanzhula, Nicola Cordari, Florian Latifi, Ivan Blatancic, Mariano Schneeberger. – Verwarnungen: 57. Florian Latifi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 00:09 Uhr.

